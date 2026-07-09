Tetanus Prevention: टिटनेस से बचना चाहते हैं? WHO ने बताए 5 सबसे जरूरी बचाव के उपाय

WHO का कहना है कि टिटनेस एक वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारी है, लेकिन एक बार संक्रमण होने के बाद यह गंभीर रूप ले सकती है। वहीं CDC के अनुसार, टिटनेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, बल्कि बैक्टीरिया घाव के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए समय पर टीकाकरण, घाव की सही देखभाल और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना टिटनेस से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।