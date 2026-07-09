त्वचा का रंग बदलना, छाले पड़ना और बदबूदार घाव को न करें नजरअंदाजम मेयो क्लिनिक से जानें Gangrene के लक्षण और कारण

गैंग्रीन का मतलब है शरीर के किसी हिस्से के मांस या टिश्यूज (tissues) का सड़ जाना या मर जाना। हमारे शरीर के हर हिस्से को जिंदा रहने के लिए खून और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब किसी वजह से शरीर के किसी खास हिस्से (ज्यादातर पैरों की उंगलियों, हाथ या पैरों) तक खून पहुंचना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो वहां की कोशिकाएं मरने लगती हैं और वह हिस्सा सड़ने लगता है। अगर इसका समय पर इलाज न मिले, तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है और जान बचाने के लिए उस अंग को काटना भी पड़ सकता है।