खड़े होते ही आंखों के आगे छाने लगता है अंधेरा! क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Orthostatic Hypotention क्या होता है

जब भी सोकर या बैठकर उठें, तो जल्दबाजी न करें। पहले आराम से बैठें, पैरों को थोड़ा हिलाएं और फिर धीरे से खड़े हों। अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिनभर में पर्याप्त पानी, जूस या नारियल पानी पीते रहें। एक बार में बहुत सारा भारी खाना खाने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके खाएं, क्योंकि भारी खाने के बाद खून पेट की तरफ ज्यादा दौड़ता है जिससे बीपी गिर सकता है। अगर यह समस्या रोज-रोज हो रही है या इसकी वजह से आप गिर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपकी किसी दवा की डोज बदलने की जरूरत हो।