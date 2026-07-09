Fatty Liver ठीक हो सकता है? AASLD ने बताए 7 तरीके जो लिवर को फिर से स्वस्थ बनाने में कर सकते हैं मदद

AASLD के अनुसार, अभी तक ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो हर मरीज का फैटी लिवर पूरी तरह ठीक कर दे। इसलिए उपचार का सबसे महत्वपूर्ण आधार वजन नियंत्रण, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं का सही प्रबंधन है। वहीं NIDDK का कहना है कि शुरुआती चरण में जीवनशैली में बदलाव अपनाने से कई लोगों में लिवर की चर्बी कम हो सकती है और बीमारी के गंभीर रूप में बदलने का जोखिम भी घट सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट में Fatty Liver आया है, तो घबराने के बजाय गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से सलाह लें और उनके बताए प्लान का पालन करें।