9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Perforated Eardrum: लाउड म्यूजिक से लेकर हवाई यात्रा तक, इन वजहों से फट सकता है कान का पर्दा, एनएचएस से जानें लक्षण

Perforated Eardrum Symptoms: क्या तेज आवाज या हवाई सफर से आपके कान में भी दर्द या सां-सां की आवाज हो रही है? जानिए कान का पर्दा फटने के कारण, शुरुआती लक्षण और एनएचएस (NHS) के जरूरी घरेलू उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 09, 2026

Perforated eardrum symptoms,Causes of torn eardrum,Ear pain after flight

कान का पर्दा फटने के पीछे तेज म्यूजिक सुनने से लेकर हवाई जहाज में सफर करने जैसी कई वजहें हो सकती हैं।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Perforated Eardrum Cause: कान हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा होते हैं, और इनका पर्दा तो और भी ज्यादा कमजोर होता है। कई बार हमारी छोटी-मोटी गलतियों या रोजमर्रा की वजहों से कान का पर्दा फट जाता है या उसमें छेद हो जाता है। एनएचएस (NHS) के मुताबिक, कान का पर्दा फटने के पीछे तेज म्यूजिक सुनने से लेकर हवाई जहाज में सफर करने जैसी कई वजहें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि कान का पर्दा फटने के कारण क्या हैं और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।

आखिर किन वजहों से फट जाता है कान का पर्दा?

1. अचानक तेज आवाज या लाउड म्यूजिक होना- मेयो क्लिनिक के अनुसार, किसी बहुत तेज धमाके की आवाज, पटाखा फूटने की आवाज या कान के पास बहुत तेज म्यूजिक (जैसे हेडफोन में फुल आवाज) होने से पर्दे पर अचानक झटका लगता है और वह फट सकता है।

2. हवाई यात्रा या पानी में गोता लगाना- जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं या पानी में गहरी डुबकी लगाते हैं, तो हवा या पानी का दबाव अचानक बदल जाता है। इस झटके से भी पर्दा डैमेज हो सकता है।

3. कान में इन्फेक्शन होना- कान के अंदर इन्फेक्शन होने से वहां मवाद या गंदा पानी जमा हो जाता है। जब यह मवाद बढ़ने लगता है, तो अंदर से पर्दे पर दबाव बनाता है और पर्दा फट जाता है।

4. कान में कोई नुकीली चीज डालना- कई लोगों की आदत होती है कि कान में खुजली होने पर वे माचिस की तीली, हेयरपिन या बड्स डाल लेते हैं। जरा सी चूक होने पर यह सीधे पर्दे में जाकर लग सकती है और उसमें छेद कर देती है।

5. कान पर तेज चोट लगना- किसी एक्सीडेंट की वजह से या कान पर बहुत तेज थप्पड़ या मुक्का लगने से भी अंदर का पर्दा फट सकता है।

कान का पर्दा फटने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं?

  • कान में अचानक से बहुत तेज दर्द होना।
  • कान के अंदर से सफेद, पीला मवाद जैसा गाढ़ा पानी या फिर खून निकलना।
  • जिस कान का पर्दा फटा है, उससे सुनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना।
  • कान में अजीब आवाजें आना।
  • चक्कर आना।

डॉक्टर के पास कब जाना है जरूरी?

ज्यादातर मामलों में कान का पर्दा कुछ हफ्तों या 2 से 3 महीनों के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी दिक्कत महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जब तक पर्दा ठीक नहीं हो जाता, तब तक कान में पानी बिल्कुल न जाने दें, नहाते समय रुई में वैसलीन लगाकर कान बंद रखें और डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी ड्रॉप कान में न डालें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है ये संकेत, समय रहते Lipid Panel टेस्ट से चल सकता है खतरे का पता, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कब कराना चाहिए

ये भी पढ़ें
Heart attack warning signs,Lipid panel test purpose,High cholesterol symptoms in hindi,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

09 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / Health / Perforated Eardrum: लाउड म्यूजिक से लेकर हवाई यात्रा तक, इन वजहों से फट सकता है कान का पर्दा, एनएचएस से जानें लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Sepsis क्या होता है और किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा? WHO से जानिए शुरुआती संकेत

CDC Sepsis Infection Symptoms Septic Shock Organ Failure Medical Emergency
स्वास्थ्य

कैंसर आखिर शुरू कैसे होता है? NCI से जानिए कितने प्रकार के होते हैं Cancer Cells

Cancer, Cancer Cells, Cancer Types,
स्वास्थ्य

Beta-2 Glycoprotein: बार-बार गर्भपात और खून के थक्कों के पीछे हो सकता है Beta-2 Glyco प्रोटीन, पीएमसी की रिसर्च से समझें क्या काम करता है शरीर में

Beta-2 Glycoprotein 1 function,Causes of recurrent miscarriage,Antiphospholipid syndrome symptoms,
स्वास्थ्य

Kidney Stone के 7 शुरुआती संकेत जिन्हें लोग सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, NIDDK से जानिए बचने के उपाय

Kidney Stone Symptoms Kidney Stone Kidney Stone Signs
स्वास्थ्य

हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है ये संकेत, समय रहते Lipid Panel टेस्ट से चल सकता है खतरे का पता, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कब कराना चाहिए

Heart attack warning signs,Lipid panel test purpose,High cholesterol symptoms in hindi,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.