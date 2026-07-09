Perforated Eardrum: लाउड म्यूजिक से लेकर हवाई यात्रा तक, इन वजहों से फट सकता है कान का पर्दा, एनएचएस से जानें लक्षण

Perforated Eardrum Cause: कान हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक हिस्सा होते हैं, और इनका पर्दा तो और भी ज्यादा कमजोर होता है। कई बार हमारी छोटी-मोटी गलतियों या रोजमर्रा की वजहों से कान का पर्दा फट जाता है या उसमें छेद हो जाता है। एनएचएस (NHS) के मुताबिक, कान का पर्दा फटने के पीछे तेज म्यूजिक सुनने से लेकर हवाई जहाज में सफर करने जैसी कई वजहें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि कान का पर्दा फटने के कारण क्या हैं और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।