Beta-2 Glycoprotein: बार-बार गर्भपात और खून के थक्कों के पीछे हो सकता है Beta-2 Glyco प्रोटीन, पीएमसी की रिसर्च से समझें क्या काम करता है शरीर में

अगर किसी महिला का 2 या 3 बार से ज्यादा बार-बार गर्भपात हुआ हो, या परिवार में किसी को कम उम्र में ही नस जाम होने (खून के थक्के बनने) की शिकायत रही हो, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर एक खास खून की जांच करवाते हैं, जिसे Anti-Beta-2 Glycoprotein I Antibody Test कहा जाता है। इस जांच से साफ पता चल जाता है कि शरीर में इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं। अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो डॉक्टर खून पतला करने की आसान दवाइयां या इंजेक्शन देकर प्रेगनेंसी को पूरी तरह सुरक्षित बचा लेते हैं।