Beta-2 Glycoprotein: बार-बार गर्भपात और खून के थक्कों के पीछे हो सकता है Beta-2 Glyco प्रोटीन, पीएमसी की रिसर्च से समझें क्या काम करता है शरीर में

बार-बार गर्भपात और खून के थक्कों के पीछे हो सकता है Beta-2 Glyco प्रोटीन- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Beta-2 Glycoprotein Function: मां बनने का सुख हर महिला के लिए सबसे बड़ा होता है, लेकिन कई बार कुछ महिलाओं को बार-बार गर्भपात (Miscarriage) का भारी दुख झेलना पड़ता है। इसके अलावा, कुछ लोगों के शरीर में बिना किसी चोट के अचानक से खून के थक्के (Blood Clots) जमने लगते हैं, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
पबमेड सेंट्रल (PMC) की एक रिसर्च बताती है कि इसके पीछे हमारे ही शरीर का एक खास प्रोटीन हो सकता है, जिसे Beta-2 Glycoprotein I कहते हैं। आइए समझते हैं कि यह क्या है और इसकी वजह से यह सारी परेशानियां क्यों खड़ी होती हैं।
Beta-2 ग्लाइकोप्रोटीन हमारे खून में तैरने वाला एक साधारण सा प्रोटीन है। इसका मुख्य काम हमारे शरीर में खून के बहने और उसके थक्के बनने (Clotting) की प्रक्रिया को कंट्रोल में रखना है। यह एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो यह देखता है कि खून नसों में आराम से बहता रहे और जरूरत पड़ने पर ही जमे (जैसे चोट लगने पर)। लेकिन जब इस प्रोटीन के काम में गड़बड़ी आती है, तो शरीर में फायदे की जगह नुकसान होने लगता है।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, Antiphospholipid Syndrome (APS) को गाढ़ा खून होने की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में हमारे शरीर का रक्षा तंत्र (Immune System) गलती से अपने ही इस अच्छे Beta-2 ग्लाइकोप्रोटीन को दुश्मन मान लेता है। इसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडीज (Antiphospholipid Antibodies) बनाने लगता है। जब ये एंटीबॉडीज इस प्रोटीन पर हमला करती हैं, तो खून में गड़बड़ी हो जाती है:
इसके कारण बिना किसी चोट के ही पैरों, फेफड़ों या दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे तक खून और पोषण पहुंचाने के लिए प्लेसेंटा (गर्भनाल) में खून का सही बहाव बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रोटीन की गड़बड़ी की वजह से गर्भनाल की बारीक नसों में खून के थक्के जम जाते हैं। इससे बच्चे तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बार-बार गर्भपात हो जाता है या बच्चा पेट में ही कमजोर रह जाता है।
पीएमसी (PMC) की रिसर्च के अनुसार, Beta-2 ग्लाइकोप्रोटीन सिर्फ खून जमाने में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की कोशिकाओं (Cells) के आपस में बातचीत करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, तो यह नसों की अंदरूनी दीवारों को नुकसान पहुंचाती हैं और सूजन (Inflammation) पैदा करती हैं। यही वजह है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में इसके लक्षण सबसे पहले बार-बार प्रेगनेंसी खराब होने के रूप में सामने आते हैं।
अगर किसी महिला का 2 या 3 बार से ज्यादा बार-बार गर्भपात हुआ हो, या परिवार में किसी को कम उम्र में ही नस जाम होने (खून के थक्के बनने) की शिकायत रही हो, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर एक खास खून की जांच करवाते हैं, जिसे Anti-Beta-2 Glycoprotein I Antibody Test कहा जाता है। इस जांच से साफ पता चल जाता है कि शरीर में इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं। अगर समय रहते इसका पता चल जाए, तो डॉक्टर खून पतला करने की आसान दवाइयां या इंजेक्शन देकर प्रेगनेंसी को पूरी तरह सुरक्षित बचा लेते हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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