कैंसर आखिर शुरू कैसे होता है? NCI से जानिए कितने प्रकार के होते हैं Cancer Cells

हमारे शरीर की कोशिकाएं एक तय प्रक्रिया के अनुसार बनती, काम करती और समय आने पर खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब किसी कोशिका के DNA में बदलाव (Mutation) हो जाता है, तो वह अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। NCI के अनुसार, यही अनियंत्रित वृद्धि आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकती है। हालांकि हर DNA बदलाव कैंसर नहीं बनता। कई बार शरीर की अपनी मरम्मत प्रणाली ऐसे बदलावों को ठीक भी कर देती है।