3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

शरीर की हर सूजन नहीं होती एक जैसी: ResearchGate से समझें Pitting and Non-Pitting Edema में क्या है मुख्य अंतर

Pitting and Non-Pitting Edema: क्या आप जानते हैं कि शरीर की हर सूजन एक जैसी नहीं होती? जानिए उंगली से दबाकर पहचाने जाने वाले Pitting और Non-Pitting Edema के बीच का मुख्य अंतर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 03, 2026

Body swelling types,Pitting edema vs Non pitting edema,Symptoms of edema,

त्वचा के नीचे बहुत ज्यादा पानी (लिक्विड) जमा हो जाता है, जो दबाने पर आस-पास खिसक जाता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)

Pitting and Non-Pitting Edema: अक्सर पैर, हाथ या चेहरे पर आई सूजन को हम आम बात मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन शरीर की हर सूजन एक जैसी नहीं होती। मेडिकल की दुनिया में सूजन को एडिमा कहते हैं और यह दो तरह की होती है। इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है बस सूजी हुई जगह को उंगली से दबाकर देखना। आइए जानते हैं कि यह दोनों सूजन क्या हैं और इनमें क्या फर्क है।

क्या होती है पिटिंग एडिमा (गड्ढे वाली सूजन)?

इस सूजन को पहचानना सबसे आसान है। जब आप अपने सूजे हुए पैर या हाथ को उंगली से कुछ सेकंड के लिए दबाते हैं, तो वहां एक गड्ढा बन जाता है। जब आप उंगली हटाते हैं, तब भी वह गड्ढा तुरंत ठीक नहीं होता, बल्कि उसे भरने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा के नीचे बहुत ज्यादा पानी (लिक्विड) जमा हो जाता है, जो दबाने पर आस-पास खिसक जाता है।

रिसर्चगेट के अनुसार, यह ज्यादातर ज्यादा देर खड़े रहने, खाने में नमक ज्यादा होने, या फिर दिल, किडनी और लिवर की किसी परेशानी के कारण हो सकती है।

क्या होती है नॉन-पिटिंग एडिमा (बिना गड्ढे वाली सूजन)?

हेल्थलाइन के अनुसार, यह बिल्कुल अलग तरह की सूजन है। जब आप इस सूजी हुई जगह को अपनी उंगली से दबाएंगे, तो वहां कोई गड्ढा नहीं बनेगा। दबाने पर त्वचा तुरंत अपनी जगह पर वापस आ जाती है और छूने में यह सूजन थोड़ी सख्त या टाइट महसूस होती है। इसमें सिर्फ पानी जमा नहीं होता, बल्कि प्रोटीन या शरीर के दूसरे लिक्विड ब्लॉक हो जाते हैं। यह आमतौर पर थायराइड की कमी या शरीर की नसें (लिम्फैटिक सिस्टम) ब्लॉक होने की वजह से होती है।

दोनों में क्या है सबसे मुख्य अंतर?

सीधी और साफ बात यह है कि दोनों के बीच का अंतर सिर्फ एक उंगली दबाकर पता चल जाता है। अगर दबाने पर गड्ढा बने और वह थोड़ी देर तक वैसा ही रहे, तो वह पिटिंग एडिमा है। और अगर दबाने पर त्वचा कड़क लगे और कोई गड्ढा न बने, तो वह नॉन-पिटिंग एडिमा है।

कब हो जाना चाहिए सावधान?

अगर शरीर की सूजन अचानक बढ़ जाए, सिर्फ एक ही पैर में बहुत ज्यादा सूजन हो, या सूजन के साथ सांस फूलने और छाती में दर्द जैसी समस्या हो, तो इसे घरेलू इलाज के भरोसे बिल्कुल न छोड़ें। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि यह शरीर के अंदरूनी अंगों की बीमारी का संकेत हो सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

30s Health: 30 की उम्र के बाद शरीर की ये 5 जरूरतें बढ़ जाती हैं, Harvard की रिपोर्ट से जानिए क्यों

ये भी पढ़ें
Health Tips for 30s 30s Health Healthy Habits After 30 Gut Health

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

03 Jul 2026 10:53 am

Hindi News / Health / शरीर की हर सूजन नहीं होती एक जैसी: ResearchGate से समझें Pitting and Non-Pitting Edema में क्या है मुख्य अंतर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Psychologist and Psychiatrist: मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में क्या है फर्क? मानसिक इलाज के लिए जानें किसे और कब दिखाएं

Psychologist vs Psychiatrist difference ,Difference between psychology and psychiatry,
स्वास्थ्य

चेहरे में तेज दर्द कहीं Trigeminal Neuralgia तो नहीं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके कारण

Trigeminal Neuralgia causes, Sudden sharp facial pain ,Facial nerve pain symptoms
स्वास्थ्य

30s Health: 30 की उम्र के बाद शरीर की ये 5 जरूरतें बढ़ जाती हैं, Harvard की रिपोर्ट से जानिए क्यों

Health Tips for 30s 30s Health Healthy Habits After 30 Gut Health
स्वास्थ्य

Colostomy की जरूरत कब पड़ती है? Mayo Clinic से जानिए किन बीमारियों में डॉक्टर बनाते हैं पेट पर नया रास्ता

Colostomy in Hindi, Colostomy Surgery, Stoma Surgery,
स्वास्थ्य

क्या आपका बच्चा उम्र के हिसाब से बहुत लंबा और दुबला है? NIAMS से जानिए कहीं ये Marfan Syndrome का संकेत तो नहीं

Marfan Syndrome Marfan Syndrome Symptoms Marfan Syndrome in Hindi
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.