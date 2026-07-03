शरीर की हर सूजन नहीं होती एक जैसी: ResearchGate से समझें Pitting and Non-Pitting Edema में क्या है मुख्य अंतर

हेल्थलाइन के अनुसार, यह बिल्कुल अलग तरह की सूजन है। जब आप इस सूजी हुई जगह को अपनी उंगली से दबाएंगे, तो वहां कोई गड्ढा नहीं बनेगा। दबाने पर त्वचा तुरंत अपनी जगह पर वापस आ जाती है और छूने में यह सूजन थोड़ी सख्त या टाइट महसूस होती है। इसमें सिर्फ पानी जमा नहीं होता, बल्कि प्रोटीन या शरीर के दूसरे लिक्विड ब्लॉक हो जाते हैं। यह आमतौर पर थायराइड की कमी या शरीर की नसें (लिम्फैटिक सिस्टम) ब्लॉक होने की वजह से होती है।