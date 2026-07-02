Colostomy की जरूरत कब पड़ती है? Mayo Clinic से जानिए किन बीमारियों में डॉक्टर बनाते हैं पेट पर नया रास्ता

सामान्य स्थिति में मल शरीर से गुदा (Anus) के रास्ते बाहर निकलता है। लेकिन कुछ बीमारियों, गंभीर चोट या ऑपरेशन के बाद यह रास्ता सुरक्षित नहीं रहता। ऐसे में सर्जन बड़ी आंत के एक हिस्से को पेट की सतह तक लाकर एक छोटा-सा खुलाव (Stoma) बनाते हैं। इसके ऊपर एक विशेष कोलोस्टोमी बैग लगाई जाती है, जिसमें मल इकट्ठा होता है। यह व्यवस्था कुछ लोगों में अस्थायी (Temporary) होती है, जबकि कुछ मामलों में स्थायी (Permanent) भी हो सकती है। यह पूरी तरह बीमारी और ऑपरेशन के कारण पर निर्भर करता है।