Blood Sugar vs Diabetes: क्या ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब डायबिटीज है? CDC से जानिए दोनों में क्या है अंतर

मान लीजिए आपने सुबह मिठाई खाई, फिर तुरंत जाकर ब्लड टेस्ट करा लिया। ऐसे में रिपोर्ट में शुगर सामान्य से ज्यादा आ सकती है। इसी तरह अगर आपको तेज बुखार है, कोई गंभीर संक्रमण है, आप बहुत तनाव में हैं या कुछ खास दवाएं ले रहे हैं, तब भी ब्लड शुगर कुछ समय के लिए बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डायबिटीज हो गई है। यही वजह है कि डॉक्टर सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर फैसला नहीं करते। अगर जरूरत हो, तो वे दोबारा जांच या कुछ दूसरे टेस्ट लिखते हैं।