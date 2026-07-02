Rabies From Bats: चेहरे पर चमगादड़ के बैठने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत, बिना काटे भी कैसे फैला रेबीज? CDC से समझें

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, चमगादड़ का काटना अपने आप में खतरनाक नहीं होता, लेकिन काटने से रेबीज का खतरा हो सकता है। क्योंकि, चमगादड़ के दांत इतने छोटे और नुकीले होते हैं कि अगर वो सोते में किसी इंसान को काट भी ले, तो कई बार पता ही नहीं चलता। उनकी लार (Saliva) में रेबीज का वायरस होता है। अगर चमगादड़ सिर्फ त्वचा को छूकर निकल जाए या हल्का सा खरोंच भी दे, तो भी उसका वायरस शरीर के अंदर पहुंच सकता है। बच्चे के मामले में भी यही हुआ एक मामूली सा संपर्क जानलेवा साबित हो गया।