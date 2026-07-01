Labial Fusion: लेबियल फ्यूजन क्या है? छोटी बच्चियों में होने वाली इस समस्या को अक्सर पहचान नहीं पाते माता-पिता, NHS रिसर्च से जानिए

क्लीवलैंड क्लिनिक और NHS की रिपोर्ट यह साफ करती है कि इसके लिए घबराने या तुरंत किसी ऑपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। जैसे-जैसे बच्ची बड़ी होती है और उसके शरीर में स्वाभाविक रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है (आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र के आसपास, जब प्यूबर्टी शुरू होती है), यह समस्या अपने आप बिना किसी इलाज के ठीक हो जाती है। अगर बच्ची को पेशाब करने में दिक्कत आ रही हो या बार-बार यूरिन इन्फेक्शन (UTI) हो रहा हो, तो डॉक्टर एस्ट्रोजन क्रीम लगाने की सलाह देते हैं।