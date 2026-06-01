UTI in Summer: गर्मियों में क्यों अचानक बढ़ जाते हैं यूरिन इन्फेक्शन (UTI) के मामले? यूरोलॉजिस्ट ने बताए पुरुषों और महिलाओं में इसके अलग-अलग कारण

UTI Causes in Summer: गर्मियों का पारा चढ़ते ही अस्पतालों की ओपीडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) यानी यूरिन इन्फेक्शन के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी सिर्फ हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे यूरिनरी ट्रैक को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। देश के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉ. रवि गुप्ता के अनुसार, इस मौसम में जरा सी लापरवाही बैक्टीरिया को तेजी से पनपने का मौका देती है। डॉ. गुप्ता ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर की अलग बनावट और लाइफस्टाइल के आधार पर इसके चौंकाने वाले फैक्ट्स साझा किए हैं।