UTI Infection FAQ: यूरोलॉजी से जुड़ी हर जटिल समस्या का आसान समाधान बताने वाले डॉ. संजय पांडे देश के जाने-माने एंड्रोलॉजिस्ट और रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट हैं। 16 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, वे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में रोबोटिक यूरोलॉजी और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। इटली, जर्मनी, बेलग्रेड और कोरिया से उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके डॉ. पांडे UTI, इनकॉन्टिनेंस, पेरोनीज डिजीज से लेकर किडनी स्टोन तक हर समस्या पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं।
2. मेरी उम्र 35 वर्ष है और मुझे पेशाब रुकने की समस्या है। क्या ब्लैडर ट्रेनिंग या नई दवाओं से इसका इलाज आसान हो सकता है? - रीमा कश्यप
3. मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे यूरिन में बार-बार प्रोटीन आता है। क्या इसके लिए कोई नई जांचें करवानी चाहिए हैं? - उमेश भटनागर
4. मेरी उम्र 29 वर्ष है और मुझे अक्सर यूटीआइ हो जाता है। क्या कोई ऐसी वैक्सीन आई है जो इस समस्या को रोक सके? - सोनम अग्रवाल
5. मेरी उम्र 61 वर्ष है और डॉक्टर ने मेरा किडनी फंक्शन कम बताया है। क्या नई डायट योजनाओं से किडनी को बचाया जा सकता है? - रामगोपाल वर्मा
6. मेरी उम्र 47 वर्ष है और पेशाब कम आता है। क्या इसके लिए कोई पहले से बेहतर इलाज है? - शालिनी गुप्ता
7. मेरी उम्र 55 वर्ष है और मेरे ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हैं। क्या इसके लिए कोई नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध है? - जितेंद्र सिंह
8. मेरी उम्र 33 वर्ष है और मुझे किडनी स्टोन रहता है। क्या इसके लिए कोई बिना दर्द वाला लेजर ट्रीटमेंट उपलब्ध है? - प्रिया चौहान
9. मेरी उम्र 40 वर्ष है और यूरिन में बार-बार संक्रमण होता है। क्या नई माइक्रोबायोम टेस्टिंग से इसका कारण आसानी से पता चलता है? - विशाल अरोड़ा
10. मेरी उम्र 70 वर्ष है और रात में 4-5 बार पेशाब जाना पड़ता है। क्या बुज़ुर्गों के लिए सुरक्षित और नए ब्लैडर-कंट्रोल उपचार मौजूद हैं? - हरीश वशिष्ठ
