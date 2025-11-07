Cancer Treatment FAQs : कैंसर से जुड़े 11 आम सवाल जिनका जवाब हर मरीज को जानना चाहिए

11 Most Common Cancer Question
Cancer Treatment FAQs : कैंसर के इलाज से जुड़ी शंकाएं और डर अक्सर मरीजों को सही निर्णय लेने से रोक देते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर सर्जरी) के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति हुई है अब सटीक डायग्नोसिस, एडवांस्ड बायोप्सी तकनीक, लेजर और रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक विधियाँ इलाज को ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित बना रही हैं।
डॉ. कमल किशोर लखेरा, एम.बी.बी.एस., एम.एस., एम.सी.एच. (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी), एसोसिएट प्रोफेसर — विभाग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर, आपके सवालों के सरल और वैज्ञानिक उत्तर दे रहे हैं।
1. मेरी ज़ुबान के नीचे एक साल से छोटा-सा अल्सर (घाव) हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा। उसमें से कभी-कभी गाढ़ा तरल (ग्लू जैसा) निकलता है, लेकिन दर्द या जलन नहीं होती। इसका सही उपचार क्या है?
— एक पाठक
2. क्या कांगेन एनागिक का 9.5 या 11.5 पीएच वाला पानी कैंसर के इलाज में मदद करता है? क्या इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है?
— एक पाठक
3. मेरे स्तन में छोटी-सी गांठ है। क्या इसकी बायोप्सी कराना जरूरी है या केवल अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है?
— सुनीता अग्रवाल
4. मेरी उम्र 62 वर्ष है और मेरे पेट में ट्यूमर निकला है। क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है या दवा और कीमोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है?
— रामेश्वर ठाकुर
5. मेरी कैंसर सर्जरी के बाद क्या मुझे रेडिएशन भी लेना पड़ेगा? दोनों एक साथ लेने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी?
— फरहा खान
6. मेरी उम्र 70 साल है। क्या इस उम्र में कैंसर की बड़ी सर्जरी कराना सुरक्षित रहेगा?
— मोहनलाल शमा
7. मेरे परिवार में पहले भी कैंसर हुआ है। क्या मुझे भी जनरेटिक टेस्ट करवाना चाहिए?
— रीना मेहता
8. मेरे फेफड़ों में जो ट्यूमर है, क्या उसे लेजर या रोबोटिक सर्जरी से निकाला जा सकता है?
— राजेश चौधरी
9. मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी मां नहीं बनी हूं। अगर मेरी कैंसर सर्जरी होती है, क्या इससे भविष्य में मां बनने की क्षमता पर असर पड़ेगा?
— अंजलि कश्यप
10. क्या कैंसर की सर्जरी के बाद कैंसर वापस आ सकता है और कितनी बार फॉलो-अप कराना होगा?
— कविता सोनी
11. कीमोथेरेपी से पहले ट्यूमर हटाना बेहतर है या पहले कीमोथेरेपी लेकर फिर सर्जरी करवाना?
— विक्रम सिंह
12. क्या कैंसर के इलाज से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है?
— अनिल मेहता
13. मैं कैंसर की पहली स्टेज पर हूं। क्या मैं इलाज के दौरान स्कूल जा सकता हूं या मुझे पूरी तरह आराम करना होगा?
— रोहित सेन
14. क्या आयुर्वेदिक या घरेलू नुस्खों से कैंसर में मदद मिल सकती है?
— किरण जोशी
