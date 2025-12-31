Hair Growth Foods: हजारों के शैम्पू-तेल सब बेकार! अगर थाली में नहीं हैं ये 5 चीजें, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपका हेयर फॉल

Hair Growth Foods (Photo- gemini ai)
Hair Growth Foods: बालों की समस्या हमेशा जेनेटिक ही नहीं होती। कई बार गलत खान-पान और पोषण की कमी भी बालों के झड़ने, पतले होने और ग्रोथ रुकने की बड़ी वजह बन जाती है। शरीर को अगर जरूरी विटामिन सही मात्रा में न मिलें, तो सबसे पहले असर बालों की सेहत पर दिखता है। अच्छी बात यह है कि सही खान-पान से इन कमियों को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 विटामिन, जिनकी कमी से बालों की ग्रोथ कमजोर हो सकती है, और उन्हें पूरा करने के आसान फूड सोर्स।
विटामिन A स्किन और बालों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। यह स्कैल्प को हेल्दी रखता है और नेचुरल ऑयल बनाने में मदद करता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन A बहुत कम या बहुत ज्यादा दोनों ही स्थितियों में बालों की समस्या बढ़ सकती है। कहां से पाएं शकरकंद, गाजर, कद्दू, पालक, पपीता, ब्रोकली, अंडे की जर्दी, मछली और लीवर।
बायोटिन को अक्सर “हेयर विटामिन” कहा जाता है। इसकी कमी से बाल पतले होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। हालांकि हेल्दी लोगों में इसकी कमी कम देखने को मिलती है, लेकिन गलत डाइट इसकी वजह बन सकती है। कहां से पाएं: अंडे की जर्दी, दूध, नट्स, बीज, दालें, ओट्स, केला, पालक, मशरूम और एवोकाडो।
विटामिन C सीधे तौर पर बाल उगाने का काम नहीं करता, लेकिन यह आयरन को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। आयरन की कमी बाल झड़ने की बड़ी वजह होती है, ऐसे में विटामिन C बेहद जरूरी हो जाता है। कहां से पाएं: अमरूद, कीवी, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, पालक, टमाटर और ब्रसेल्स स्प्राउट्स।
विटामिन D बालों के फॉलिकल को एक्टिव करने में मदद करता है। इसकी कमी से बालों की ग्रोथ रुक सकती है और कुछ मामलों में स्कैल्प की समस्याएं भी हो सकती हैं। कहां से पाएं: फैटी फिश, अंडे की जर्दी, दूध, दही, फोर्टिफाइड सीरियल्स और सबसे जरूरी धूप।
विटामिन B9 नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से समय से पहले सफेद बाल और कमजोर ग्रोथ की समस्या हो सकती है। कहां से पाएं: पालक, केल, चुकंदर, भिंडी, चना, सोयाबीन, साइट्रस फल, केला, मूंगफली, बादाम, ब्राउन राइस और सूरजमुखी के बीज।
अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं या ग्रोथ रुक गई है, तो सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स पर भरोसा न करें। पहले अपनी डाइट सुधारें। सही विटामिन और संतुलित भोजन से बालों की सेहत लंबे समय तक बनी रह सकती है।
