Sreenivasan Death News: फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर की हुई इस बीमारी से मौत, जानिए इस बीमारी के लक्षण और बचाव

श्रीनिवासन की बीमारी से हमें कुछ जरूरी सबक मिलते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है। 40 की उम्र के बाद BP, शुगर, हार्ट और फेफड़ों की जांच नियमित करानी चाहिए। सांस की दिक्कत को हल्के में न लें। बार-बार सांस फूलना, सीने में जकड़न या खांसी गंभीर संकेत हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें। दवाइयां समय पर लें और खुद से बंद न करें। इसके साथ ही अपने लाइफस्टाइल सुधारें, हल्की एक्सरसाइज, कम नमक और कम शुगर, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं रखें। नींद भी पूरी करें। अचानक तबीयत बिगड़ने पर देर न करें। घर पर इलाज चल रहा हो, फिर भी हालत बिगड़ते ही अस्पताल पहुंचना जरूरी है।