मरीजों की रिकवरी तेज

मानसिक आघात से जूझ रहे मरीजों के इलाज में अब संगीत थेरेपी महत्वपूर्ण सहायक उपचार के रूप में उभर रही है। कई अस्पतालों और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर नियमित चिकित्सा के साथ संगीत का उपयोग मरीजों की रिकवरी तेज करने के लिए कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सिर की गंभीर चोट या दुर्घटनाओं के बाद मरीजों में स्मृति, व्यवहार और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे मामलों में पारंपरिक इलाज के साथ संगीत थेरेपी मरीजों को मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। चिकित्सक बताते हैं कि मरीजों की पहचान न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन विशेषज्ञों की संयुक्त जांच के बाद की जाती है। इसके बाद मरीज की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत रिकवरी प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें संगीत थेरेपी को सहायक उपचार के रूप में शामिल किया जाता है।