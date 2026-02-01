प्रवासी राजस्थानियों की बजट से बड़ी उम्मीदें: उद्योग, रोजगार और सुविधाओं पर हो फोकस

निवेश सुविधाओं में सुधार की उम्मीद

राजस्थान सरकार का बजट 11 फरवरी को पेश होने जा रहा है और इस बजट को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में बसे राजस्थान मूल के लोगों की निगाहें भी अपने गृह राज्य पर टिकी हुई हैं। कर्नाटक में वर्षों से व्यापार, उद्योग और सेवाक्षेत्र में सक्रिय राजस्थान के प्रवासी समुदाय ने भी आगामी बजट से कई बड़ी उम्मीदें जताई हैं। प्रवासी राजस्थानियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार प्रवासियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधा, रियायत और सरल व्यवस्था दे तो हजारों लोग अपने गृह राज्य में निवेश करने को तैयार हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों का अन्य राज्यों की ओर पलायन भी कम होगा। प्रवासियों का मानना है कि राजस्थान को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर बजट तैयार किया जाना चाहिए। निवेश, उद्योग, कृषि नवाचार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बजट से पहले हुब्बल्ली में बसे राजस्थान मूल के लोगों ने अपनी-अपनी अपेक्षाएं और सुझाव साझा किए।