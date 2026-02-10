धारवाड़ जिले को मिली नई उपायुक्त, स्नेहल आर. संभालेगी जिम्मेदारी

ग्रामीण विकास व प्रशासनिक अनुभव रखने वाली अधिकारी को सौंपी गई जिले की कमान

कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2013 बैच की आइएएस अधिकारी स्नेहल आर. को धारवाड़ जिले का नया उपायुक्त नियुक्त किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अब तक वे बेंगलूरु में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मिशन निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान उपायुक्त दिव्या प्रभु जी.आर.जे. का स्थानांतरण किया गया है और उनके स्थान पर स्नेहल आर. को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।