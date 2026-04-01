आस्था से आगे मानवता का संदेश: विश्व नवकार दिवस पर 9 अप्रेल को हुब्बल्ली में गूंजेगा शांति का मंत्र

साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शांति का अनुभव

जीतो हुब्बल्ली चैप्टर के मुख्य सचिव प्रवीण जैन सिवाना ने बताया कि हुब्बल्ली में इस अवसर पर गुरुवार को सुबह 8 बजकर 1 मिनट से 9 बजकर 36 मिनट तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप होगा और निर्धारित समय तक निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। यह आयोजन आचार्य विमल सागर सूरीश्वर सहित अन्य साधु-साध्वियों के सान्निध्य में होगा। चतुर्विध संघ की निश्रा में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रहेगी, जिससे आयोजन को व्यापक सामाजिक स्वरूप मिलेगा। यह आयोजन किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब चारों ओर अशांति और तनाव का वातावरण है, ऐसे में नवकार महामंत्र का जाप लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।