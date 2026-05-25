राम नाम की गूंज: नवनगर का श्रीराम मंदिर, जहां भक्ति के साथ जीवंत रहती है राम परंपरा

उत्सव और आस्था का संगम

ब्राह्मण सेवा संघ, नवनगर के अध्यक्ष सतीश दीक्षित बताते हैं कि मंदिर में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा पर्व पर दस दिनों तक धार्मिक आयोजन, पूजा-अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहता है। राम सबके हैं और मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहां वर्षभर धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं। भक्तों की श्रद्धा ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है।