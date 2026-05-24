हुब्बल्ली का भवानीशंकर मंदिर: आस्था और चालुक्यकालीन विरासत का जीवंत प्रतीक, संकरी गलियों में बसी ऐतिहासिक धरोहर, जहां इतिहास, स्थापत्य और श्रद्धा का होता है संगम

मंदिर की वास्तुकला में चालुक्य शैली का प्रभाव

जानकारी के अनुसार मंदिर की मूल संरचना समय के साथ बदलते शहरी स्वरूप से प्रभावित हुई है। सड़क का स्तर बढऩे के कारण मंदिर वर्तमान में सड़क की सतह से नीचे दिखाई देता है। बताया जाता है कि पहले यहां प्रवेश के लिए सीढिय़ों वाला विस्तृत प्रांगण हुआ करता था, जो इसकी प्राचीन भव्यता का हिस्सा माना जाता है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से किया गया है। इसके स्तंभ, दीवारें, छत और फर्श प्राचीन निर्माण कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। मंदिर की वास्तुकला में चालुक्य शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से स्तंभों की विशिष्ट बनावट और संरचना इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान प्रदान करती है। मंदिर के गर्भगृह में पूर्वाभिमुख श्री भवानी शंकर, जिन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, विराजमान हैं। वहीं दक्षिण दिशा में स्थित गर्भगृह में भगवान नारायण की चार भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है, जिसमें शंख, चक्र और गदा जैसे धार्मिक प्रतीक अंकित हैं। प्रतिमा के समीप हनुमान की आकृति तथा शीर्ष भाग में कीर्तिमुख भी दर्शाया गया है।