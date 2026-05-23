विश्वशांति, साहित्य और सामाजिक समरसता पर दो दिन चला मंथन, 109 शोध-पत्रों और ग्रंथ लोकार्पण ने बढ़ाई गरिमा

पवार का जीवन समाज और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

इस अवसर पर सोमलिंग स्वामी ने समाज सुधार और सांस्कृतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जीवन में बढ़ते आडंबरों के बीच शिव संकल्प और सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का आहार, विचार, संस्कार और संस्कृति ही उसके व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान होते हैं। समाज में सूर्य के तेज की तरह सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले कार्य होने चाहिए। उन्होंने बंजारा समाज की समरस जीवन शैली का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक जीवन में प्रेम, भाईचारा और समरसता का भाव बना रहना चाहिए। उन्होंने प्रो. सीताराम के. पवार के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन समाज और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभिनंदन समारोह में शामिल होकर उन्हें अत्यंत खुशी हुई।