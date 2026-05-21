64 वां दीक्षांत समारोह 22 मई को: चिकित्सा स्नातकों को मिलेंगे प्रमाणपत्र और शपथ के साथ नई जिम्मेदारियों का संदेश

चिकित्सा क्षेत्र
विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
कार्यक्रम में श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तुमकुरु के अध्यक्ष डॉ. एम.आर. हुलिनायकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं एसडीएम विश्वविद्यालय, धारवाड़ के कुलपति डॉ. निरंजन कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दोनों अतिथि विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियों, दायित्वों और सेवा भावना को लेकर मार्गदर्शन देंगे। समारोह के दौरान पारंपरिक शपथ दिलाई जाएगी तथा स्नातकों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही विशेष पुरस्कार वितरण, विद्यार्थियों के अनुभव साझा करने और अतिथियों के संबोधन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सेवा के संकल्प का नया अध्याय
कार्यक्रम की अध्यक्षता केएमसीआरआई के प्राचार्य डॉ. सूर्यकांत कल्लुराया करेंगे, जबकि संस्थान के निदेशक डॉ. ईश्वर आर. होसामनी मुख्य संरक्षक की भूमिका निभाएंगे। आयोजन समिति ने इस समारोह को चिकित्सा शिक्षा और पेशेवर जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए सभी अतिथियों और सहभागियों का स्वागत किया है। यह दीक्षांत समारोह केवल प्रमाणपत्र वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवा चिकित्सकों के जीवन में नई जिम्मेदारियों और सेवा के संकल्प का भी नया अध्याय खोलेगा।
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