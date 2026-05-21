64 वां दीक्षांत समारोह 22 मई को: चिकित्सा स्नातकों को मिलेंगे प्रमाणपत्र और शपथ के साथ नई जिम्मेदारियों का संदेश

विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

कार्यक्रम में श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तुमकुरु के अध्यक्ष डॉ. एम.आर. हुलिनायकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं एसडीएम विश्वविद्यालय, धारवाड़ के कुलपति डॉ. निरंजन कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दोनों अतिथि विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियों, दायित्वों और सेवा भावना को लेकर मार्गदर्शन देंगे। समारोह के दौरान पारंपरिक शपथ दिलाई जाएगी तथा स्नातकों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही विशेष पुरस्कार वितरण, विद्यार्थियों के अनुभव साझा करने और अतिथियों के संबोधन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।