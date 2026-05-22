गरीबी झुकी, हौसले जीते: नाश्ते का ठेला लगाने वाले पिता के घर से निकला गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर

रिटायर्ड बैंक अधिकारी का मिला मार्गदर्शन

डॉ. दिनेश की सफलता इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि वे गोलिया चौधरियान गांव के पहले एमबीबीएस डॉक्टर बने हैं। उनकी उपलब्धि अब गांव और समाज के युवाओं के लिए नई प्रेरणा बन गई है। परिवार के बड़े सदस्य एवं रिटायर्ड बैंक अधिकारी जेठाराम पटेल का भी उन्हें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा। दिनेश के छोटे भाई प्रकाश पटेल और बहन रिंकू पटेल भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परिवार का मानना है कि शिक्षा ही जीवन बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है।