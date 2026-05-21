साहित्यकारों का महाकुंभ: पुरस्कार, सम्मान और पुस्तक विमोचन से सजेगा कन्नड़ ध्वनि संभारम-26

कहानी और कविता प्रतियोगिता
पुस्तक का विमोचन
आयोजन समिति के गणपति गंगोळी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबुराज होन्नाळ करेंगे, जबकि भद्रशाला आयद परंपली, डॉ. जिगरूर वी. एम. तारिहाळ और डॉ. चैतन्य मुट्टिगेया सहित कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथियों के रूप में एम. एम. जगदीश्वर और डॉ. सतीश कुलकर्णी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं ए. टी. बिजागर और जे. के. अड्यनगौड की विशेष उपस्थिति रहेगी। समारोह के दौरान साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अज्जप्प बेंगळी, एम. जे. जिल्हेदार, मुरुगेश जगझांदार और तांतेश कवठाळ सहित कई साधकों को सम्मानित किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रो. राजेश होंगल की पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा।
कहानी प्रतियोगिता में जिमर अव्वल
गंगोली ने बताया कि राज्यस्तरीय कहानी प्रतियोगिता में जिमर लक्की, लता हेगड़े और डॉ. आर. रत्नश्री ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं कविता प्रतियोगिता में विद्याशागर चिक्कन, मंजूनाथ होसमने और डॉ. एल. परलक्ष्मी विजेता बने हैं। आयोजकों के अनुसार राज्यभर से प्रतियोगिता को उत्साहजनक प्रतिसाद मिला और साहित्यिक प्रतिभाओं ने अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। साहित्य, भाषा और संस्कृति से जुड़े लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल पुरस्कार वितरण समारोह नहीं, बल्कि साहित्य और भाषा के प्रति समर्पण का उत्सव है।
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