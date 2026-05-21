21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

साहित्यकारों का महाकुंभ: पुरस्कार, सम्मान और पुस्तक विमोचन से सजेगा कन्नड़ ध्वनि संभारम-26

कन्नड़ ध्वनि ट्रस्ट की ओर से आयोजित कन्नड़ ध्वनि संभारम-26 के अंतर्गत राज्यस्तरीय कहानी और कविता प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान समारोह का आयोजन 24 मई, रविवार को सुबह 11 बजे कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग संस्थान सभागार में किया जाएगा। इस साहित्यिक आयोजन में पुरस्कार वितरण के साथ विभिन्न क्षेत्रों के साहित्य साधकों का सम्मान और पुस्तक विमोचन भी होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

May 21, 2026

कहानी और कविता प्रतियोगिता

कहानी और कविता प्रतियोगिता

पुस्तक का विमोचन
आयोजन समिति के गणपति गंगोळी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबुराज होन्नाळ करेंगे, जबकि भद्रशाला आयद परंपली, डॉ. जिगरूर वी. एम. तारिहाळ और डॉ. चैतन्य मुट्टिगेया सहित कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथियों के रूप में एम. एम. जगदीश्वर और डॉ. सतीश कुलकर्णी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं ए. टी. बिजागर और जे. के. अड्यनगौड की विशेष उपस्थिति रहेगी। समारोह के दौरान साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अज्जप्प बेंगळी, एम. जे. जिल्हेदार, मुरुगेश जगझांदार और तांतेश कवठाळ सहित कई साधकों को सम्मानित किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रो. राजेश होंगल की पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा।

कहानी प्रतियोगिता में जिमर अव्वल
गंगोली ने बताया कि राज्यस्तरीय कहानी प्रतियोगिता में जिमर लक्की, लता हेगड़े और डॉ. आर. रत्नश्री ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं कविता प्रतियोगिता में विद्याशागर चिक्कन, मंजूनाथ होसमने और डॉ. एल. परलक्ष्मी विजेता बने हैं। आयोजकों के अनुसार राज्यभर से प्रतियोगिता को उत्साहजनक प्रतिसाद मिला और साहित्यिक प्रतिभाओं ने अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। साहित्य, भाषा और संस्कृति से जुड़े लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल पुरस्कार वितरण समारोह नहीं, बल्कि साहित्य और भाषा के प्रति समर्पण का उत्सव है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 May 2026 05:45 pm

Published on:

21 May 2026 05:13 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / साहित्यकारों का महाकुंभ: पुरस्कार, सम्मान और पुस्तक विमोचन से सजेगा कन्नड़ ध्वनि संभारम-26

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

64 वां दीक्षांत समारोह 22 मई को: चिकित्सा स्नातकों को मिलेंगे प्रमाणपत्र और शपथ के साथ नई जिम्मेदारियों का संदेश

चिकित्सा क्षेत्र
हुबली

आंधी और बारिश ने उजाड़ी किसानों की उम्मीदें, कलबुर्गी में 500 एकड़ केले की फसल तबाह

कलबुर्गी जिले के अफजलपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव में बेमौसम आंधी और बारिश के बाद खेतों में गिरी व क्षतिग्रस्त हुई केले की फसल।
हुबली

दक्षिण भारत में हिंदी की नई पहचान: प्रो. पवार ने नवाचारों से बदली शोध और शिक्षा की तस्वीर

प्रोफेसर सीताराम के. पवार
हुबली

चंद्रमौलेश्वर मंदिर: दीवारों, स्तंभों और पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी, 900 वर्ष पुराना मंदिर पश्चिमी चालुक्य वास्तुकला की उत्कृष्ट पहचान

चंद्रमौलेश्वर मंदिर की प्राचीन और भव्य संरचना।
हुबली

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस: चाय की चुस्कियों में बसती है अपनापन और संवाद की संस्कृति, सुबह की शुरुआत से मेहमाननवाजी तक, लोगों के जीवन में ऐसे घुली चाय

हुब्बल्ली (कर्नाटक) में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में भाग लेते प्रवासी। इस दौरान प्रवासियों ने चाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और दैनिक जीवन में महत्व पर अपने विचार साझा किए।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.