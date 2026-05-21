साहित्यकारों का महाकुंभ: पुरस्कार, सम्मान और पुस्तक विमोचन से सजेगा कन्नड़ ध्वनि संभारम-26

पुस्तक का विमोचन

आयोजन समिति के गणपति गंगोळी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबुराज होन्नाळ करेंगे, जबकि भद्रशाला आयद परंपली, डॉ. जिगरूर वी. एम. तारिहाळ और डॉ. चैतन्य मुट्टिगेया सहित कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथियों के रूप में एम. एम. जगदीश्वर और डॉ. सतीश कुलकर्णी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं ए. टी. बिजागर और जे. के. अड्यनगौड की विशेष उपस्थिति रहेगी। समारोह के दौरान साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अज्जप्प बेंगळी, एम. जे. जिल्हेदार, मुरुगेश जगझांदार और तांतेश कवठाळ सहित कई साधकों को सम्मानित किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रो. राजेश होंगल की पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा।