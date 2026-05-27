हुब्बल्ली की तोलंकेरे झील पार्क उपेक्षा का शिकार: शहर के लोकप्रिय पिकनिक स्थल की चमक फीकी, गंदगी, खरपतवार और टूटी सुविधाओं से परेशान लोग

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुआ था विकास

तोलंकेरे झील को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक मॉडल झील के रूप में विकसित किया गया था। यहां बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और आम लोगों के लिए कई सुविधाएं तैयार की गई थीं। पार्क में वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, पेर्गोला और ओपन-एयर थिएटर जैसी सुविधाएं विकसित की गई थीं। करीब दो वर्ष पहले पार्क के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई थी, ताकि बेहतर रखरखाव के साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकें।