आस्था का केंद्र: न्यू कॉटन मार्केट का प्राचीन हनुमान मंदिर, 75 वर्षों की परंपरा

एपीएमसी जाने से पहले आज भी करते हैं दर्शन

शहर के न्यू कॉटन मार्केट क्षेत्र में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लगभग 75 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को समेटे यह मंदिर न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि व्यापारियों और स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक भी है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश बाफना, सचिव प्रकाश जुगलुर, कोषाध्यक्ष हेमन्त मोदी एवं उपाध्यक्ष मंजू मनवली के नेतृत्व में मंदिर में नियमित रूप से पूजा-अर्चना और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पीढिय़ों से चली आ रही आस्था, विश्वास और परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है।