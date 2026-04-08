शिक्षा, सेवा और नेतृत्व से गढ़ी समाज में मजबूत पहचान, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नई पीढ़ी को दे रहे दिशा

केशवापुर मुक्तिधाम में भी उल्लेखनीय योगदान

सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भंवरलाल सी. जैन का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। वे हुब्बल्ली के केशवापुर मुक्तिधाम के वर्ष 1998 से चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं और इस स्थल के विकास व आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुक्तिधाम में शवदाह के लिए छह स्टैंड बनाए गए हैं, जिससे एक साथ छह चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए सीमेंट की कुर्सियां निर्मित की गई हैं। शव लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलती है। पिछले 28 वर्षों में यहां करीब 52 हजार से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जो इस मुक्तिधाम की उपयोगिता और निरंतर सेवा का प्रमाण है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यहां विशेष पहल की गई है। पहले जहां लकड़ी से शवदाह किया जाता था, वहीं अब मूंगफली के छिलकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान कम होता है, बल्कि सूक्ष्म जीवों की रक्षा भी होती है। यह पहल आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सोच का उदाहरण है। इस कार्य में उनके सहयोगी वीरेन्द्र डी. चेड्डा भी निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।