संत लिखमीदास महाराज के संदेशों से प्रेरित माली समाज: त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को जोडऩे का प्रयास

समाज सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका

संत के उपदेशों से प्रेरित होकर समाज सेवा कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। जयंती पर प्राप्त चढ़ावे की राशि गौशाला को समर्पित की जाती है। इसके अलावा बाबा रामदेव मेले में सेवा, पैदल संघ में भागीदारी और भाद्रवा बीज के अवसर पर सहयोग समाज की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं। राजस्थान से आने वाले समाजबंधुओं का सम्मान करना भी यहां की परंपरा का हिस्सा है, जो आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। समाज के वरिष्ठ सदस्य युवाओं को सांस्कृतिक जड़ों से जोडऩे के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिससे नई पीढ़ी भी परंपराओं को समझे और आगे बढ़ाए। करीब 60 वर्ष पूर्व शंकर माली के हुब्बल्ली आगमन से शुरू हुई यह यात्रा आज एक सशक्त सामाजिक पहचान बन चुकी है। समाज के लोग विभिन्न व्यवसायों में सक्रिय रहते हुए भी अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं।