Mounjaro Weight Loss: 4,000 रुपये का इंजेक्शन और 22 किलो वजन कम! जानिए क्या है माउंजारो?

डॉ. शिवा कार्तिक रेड्डी के अनुसार, माउंजारो जैसी दवाएं शरीर के उन हार्मोन्स पर असर डालती हैं जो भूख और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये पेट को धीरे खाली होने देती हैं और दिमाग को जल्दी पेट भरा होने का संकेत देती हैं, जिससे खाना कम हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये दवाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिन्हें डायबिटीज, मोटापा, PCOD या इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी मेडिकल समस्याएं हों। ये सिर्फ दिखावे के लिए वजन घटाने का तरीका नहीं हैं।