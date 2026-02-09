9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Mounjaro Weight Loss: 4,000 रुपये का इंजेक्शन और 22 किलो वजन कम! जानिए क्या है माउंजारो?

Mounjaro Weight Loss: ऐश्वर्या मोहनराज ने वजन घटाने की दवा Mounjaro से 6 महीनों में 22 किलो वजन घटाया। जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं और ये किसके लिए सही है।

2 min read
भारत

image

Dimple Yadav

Feb 09, 2026

Mounjaro Weight Loss

Mounjaro Weight Loss (Photo- gemini ai)

Mounjaro Weight Loss: स्टैंड-अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर ऐश्वर्या मोहनराज ने हाल ही में अपने वजन से जुड़े संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि बचपन से वह दुबली रही हैं और कभी अपने शरीर को लेकर असहज महसूस नहीं किया, क्योंकि समाज में पतली लड़कियों को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है।

अचानक वजन बढ़ने की असली वजह

समय के साथ ऐश्वर्या को PCOD, हाइपोथायरॉइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं हो गईं। इसी दौरान उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो गया। उन्होंने बताया कि छह महीनों में उनका वजन करीब 51 किलो से बढ़कर 70 किलो तक पहुंच गया। इस बदलाव ने उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर डाला, खासकर डबल चिन को लेकर वह बेहद असहज हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली।

डाइट और एक्सरसाइज से क्यों नहीं पड़ा असर

ऐश्वर्या ने डाइट कंट्रोल, वॉकिंग, रोज के स्टेप्स पूरे करना, ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट की मदद, सब कुछ ट्राई किया। शरीर की शेप में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन वजन कम नहीं हुआ। इसी दौरान प्लांटर फैशिआइटिस और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से एक्सरसाइज भी रोकनी पड़ी।

वजन घटाने की दवा का सहारा

आखिर में डॉक्टर की सलाह पर ऐश्वर्या को माउंजारो (Mounjaro) नाम की दवा दी गई। उन्होंने बताया कि पहले महीने में ही 4 किलो वजन कम हो गया। 6 महीनों तक हर हफ्ते इंजेक्शन लेने से उनका वजन 74 किलो से घटकर 52 किलो हो गया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह बदलाव बहुत तेज और चौंकाने वाला था।

साइड इफेक्ट और खर्च की सच्चाई

ऐश्वर्या ने ईमानदारी से बताया कि इस दवा के साइड इफेक्ट भी थे। शुरुआत में उन्हें तेज मिचली हुई, काफी बाल झड़े और यह दवा काफी महंगी साबित हुई। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 4,000 रुपए थी, यानी इलाज का खर्च हर किसी के बस का नहीं है।

वजन घटाने की दवाएं कैसे काम करती हैं

डॉ. शिवा कार्तिक रेड्डी के अनुसार, माउंजारो जैसी दवाएं शरीर के उन हार्मोन्स पर असर डालती हैं जो भूख और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये पेट को धीरे खाली होने देती हैं और दिमाग को जल्दी पेट भरा होने का संकेत देती हैं, जिससे खाना कम हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये दवाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिन्हें डायबिटीज, मोटापा, PCOD या इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी मेडिकल समस्याएं हों। ये सिर्फ दिखावे के लिए वजन घटाने का तरीका नहीं हैं।

Ozempic India launch: मात्र 10 हजार में डायबिटीज ठीक, वजन घटाने का दावा करने वाली दवाई, भारत में लॉन्च हुई! डॉक्टर से जानिए कितना है सुरक्षित?
स्वास्थ्य
Ozempic India launch

Published on:

09 Feb 2026 05:12 pm

Mounjaro Weight Loss: 4,000 रुपये का इंजेक्शन और 22 किलो वजन कम! जानिए क्या है माउंजारो?

