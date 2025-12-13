13 दिसंबर 2025,

शनिवार

स्वास्थ्य

Ozempic India launch: मात्र 10 हजार में डायबिटीज ठीक, वजन घटाने का दावा करने वाली दवाई, भारत में लॉन्च हुई! डॉक्टर से जानिए कितना है सुरक्षित?

Novo Nordisk ने Ozempic भारत में लॉन्च की। 2200 प्रति हफ्ता कीमत, डोज, फायदे और डायबिटीज व वजन घटाने पर असर जानें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

image

डॉ आदित्य सोनी

Dec 13, 2025

Ozempic India launch

Ozempic India launch (photo- x @Yash Bhatt)

Ozempic India launch: डेनमार्क की मशहूर दवा कंपनी Novo Nordisk ने भारत में अपनी चर्चित डायबिटीज दवा Ozempic (सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन) लॉन्च कर दी है। यह दवा खास तौर पर टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है और हाल के समय में वजन घटाने को लेकर भी काफी चर्चा में रही है। कंपनी ने Ozempic को भारत में 2,200 प्रति हफ्ते की शुरुआती कीमत पर उतारा है। यह कीमत 0.25 मिलीग्राम डोज के लिए है, जिसे इलाज की शुरुआत में दिया जाता है।

Ozempic किस रूप में मिलेगी?

Ozempic तीन डोज में उपलब्ध होगी। पहला 0.25 mg, दूसरा 0.5 mg, तरीसरा 1 mg। यह दवा एक प्री-फिल्ड पेन में आती है, जिसमें बहुत पतली सुई (Novofine Needle) लगी होती है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है और इसे लगभग दर्दरहित बताया गया है।

इलाज कैसे शुरू होता है?

डॉक्टर आमतौर पर Ozempic की शुरुआत पहले 4 हफ्ते 0.25 mg, फिर कम से कम 4 हफ्ते 0.5 mg, इसके बाद जरूरत के हिसाब से 1 mg हफ्ते में एक बार लेने की सलाह देते है। डोज धीरे-धीरे इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि शरीर दवा को आसानी से अपना सके और साइड इफेक्ट कम हों।

भारत में Ozempic की कीमत क्या है?

0.25 mg (महीने का पैक): 8,800 यानी 2,200 प्रति हफ्ता

0.5 mg (महीने का खर्च): 10,170 यानी 2,542.50 प्रति हफ्ता

1 mg (महीने का खर्च): 11,175 यानी 2,793.75 प्रति हफ्ता

कंपनी का कहना है कि इसे भारत में इंसुलिन जैसी कीमत रेंज में लाने की कोशिश की गई है। तो आइए डॉक्टर आदित्य सोनी से Ozempic के बारे में जानते हैं कि आखिर Ozempic लोगों के लिए कितना सुरक्षित है।

क्या यह सबके लिए सुरक्षित है?

सीधा जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई साधारण विटामिन की गोली नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी को थायरॉयड कैंसर रहा है या आपको पैन्क्रियास (pancreas) की दिक्कत रही है, तो यह दवा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसे लेने से पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करना बहुत जरूरी होता है।

इससे वजन घटेगा या शुगर कम होगी?

असल में यह दवा बनी तो शुगर (Diabetes) वालों के लिए थी। लेकिन जब लोगों ने इसे लेना शुरू किया, तो देखा कि इससे भूख लगना बहुत कम हो जाती है। यह दवा आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि "पेट भरा हुआ है"। जब आप कम खाएंगे, तो वजन तो घटेगा ही। तो हां, इससे शुगर कंट्रोल होती है, लेकिन वजन घटना इसका एक बहुत बड़ा असर (side effect) है, जिसके लिए लोग अब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? (दिक्कतें क्या होंगी?)

शुरुआत में ज्यादातर लोगों को बहुत अजीब लगता है। सबसे आम हर वक्त उल्टी जैसा महसूस होना (Nausea), पेट खराब रहना, या कब्ज हो जाना। कुछ लोगों को खाने की शक्ल देखकर ही चिढ़ होने लगती है। गंभीर मामलों में यह पैन्क्रियास और किडनी पर असर डाल सकती है। चेहरे की चर्बी एकदम से घटने से चेहरा बूढ़ा (Ozempic Face) भी लग सकता है।

क्या मेहनत (डाइट,एक्सरसाइज) करनी पड़ेगी?

जी हां, 100%। इसे कोई जादू की छड़ी मत समझिए। अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन बर्गर-पिज्जा खाना नहीं छोड़ रहे और सोफे पर बैठे रहते हैं, तो इसका असर कम होगा। और सबसे बड़ी बात जैसे ही आप दवा बंद करेंगे, अगर आपकी आदतें नहीं सुधरी होंगी, तो वजन वापस (bounce back) आ जाएगा।

क्या बिना डॉक्टर के ले सकते हैं?

गलती से भी नहीं! यह एक इंजेक्शन है जो शरीर के हार्मोन्स के साथ खेलता है। इसकी डोज (मात्रा) बहुत धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है। अगर आपने खुद से इसे ले लिया या गलत डोज ले ली, तो आपका शुगर लेवल इतना गिर सकता है कि आपको अस्पताल जाना पड़ जाए। इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह और पर्ची (Prescription) पर ही लें।

Ozempic Anti Cancer Benefits

Published on:

13 Dec 2025 12:46 pm

13 Dec 2025 12:46 pm

