Ozempic India launch: मात्र 10 हजार में डायबिटीज ठीक, वजन घटाने का दावा करने वाली दवाई, भारत में लॉन्च हुई! डॉक्टर से जानिए कितना है सुरक्षित?

Ozempic India launch: डेनमार्क की मशहूर दवा कंपनी Novo Nordisk ने भारत में अपनी चर्चित डायबिटीज दवा Ozempic (सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन) लॉन्च कर दी है। यह दवा खास तौर पर टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है और हाल के समय में वजन घटाने को लेकर भी काफी चर्चा में रही है। कंपनी ने Ozempic को भारत में 2,200 प्रति हफ्ते की शुरुआती कीमत पर उतारा है। यह कीमत 0.25 मिलीग्राम डोज के लिए है, जिसे इलाज की शुरुआत में दिया जाता है।