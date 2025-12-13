13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: बादाम, अखरोट या काजू ? जानिए कौन सा ड्राई फ्रूट चेहरे पर लाता है नेचुरल ग्लो

Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: रोजमर्रा की डाइट में थोड़ी-सी ड्राई फ्रूट्स की मात्रा जोड़ने से त्वचा में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। ये न सिर्फ हेल्दी फैट्स और विटामिन्स का बढ़िया स्रोत हैं, बल्कि स्किन को अंदर से न्यूट्रिशन देते हैं। आइए जानें कौन-सा ड्राई फ्रूट किस तरह आपकी स्किन को फायदा पहुंचाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 13, 2025

Almonds vs walnuts for skin, Cashews benefits for face glow, Best dry fruits to eat daily for skin,

Which dry fruit is best for glowing skin|फोटो सोर्स -Freepik

Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाना हो तो सबसे पहले बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। रोजमर्रा के खान-पान में मौजूद छोटी-छोटी चीजें ही हमारी स्किन पर सबसे बड़ा असर डालती हैं, और बादाम, अखरोट और काजू इन्हीं में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे तेज ग्लो लाता है? कौन सा आपकी स्किन को अंदर से पोषित करता है, और कौन सा एजिंग के साइन कम कर सकता है? हर ड्राई फ्रूट का अपना अलग न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है, जो त्वचा को अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाता है। आज हम जानते हैं कि इन तीनों में से आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट कौन है और क्यों।

बादाम (Almonds For Skin)

कॉस्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर दिन में केवल 4–5 बादाम खाए जाएं, तो स्किन की क्वालिटी में धीरे-धीरे सुधार देख सकते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन E त्वचा को डीप न्यूट्रीशन देता है, जिससे ड्राइनेस कम होती है और स्किन ज्यादा स्मूद व ब्राइट दिखाई देती है। कई लोगों में यह हल्के पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है।

अखरोट (Walnuts For Skin)

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का बढ़िया स्रोत है, जो स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है। ये फैटी एसिड कोलेजन को सपोर्ट करते हैं, जिससे फाइन लाइन्स कम नजर आती हैं और त्वचा ज्यादा टाइट व यंग दिखाई देती है। अगर आप एजिंग के शुरुआती निशान कम करना चाहते हैं, तो अखरोट आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए।

काजू (Cashews For Skin)

काजू में कॉपर पाया जाता है, जो त्वचा के टेक्सचर को प्राकृतिक रूप से सुधारने में मदद करता है। यह स्किन को सॉफ्ट बनाता है और उसका नेचुरल टोन भी बेहतर करता है। थोड़ी मात्रा में काजू रोजाना खाने से आपकी स्किन में नर्मी और ग्लो दोनों देखने को मिलते हैं।

कौन है ग्लोइंग स्किन है असली राजा

सबसे तेज और दिखने वाला ग्लो लाने में बादाम सबसे आगे है, क्योंकि इसमें मौजूद Vitamin E त्वचा को जल्दी ब्राइट करता है और कुछ ही हफ्तों में निखार दिखने लगता है। अगर आप ऐसा ग्लो चाहती हैं जो भीतर से हेल्दी और लंबे समय तक टिका रहे, तो अखरोट बेस्ट है, क्योंकि इसके ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को रिपेयर करके डीप नैचुरल ग्लो देते हैं। वहीं मुलायम, प्लंप और मॉइस्चराइज्ड स्किन के लिए काजू सबसे अच्छा माना जाता है, जो चेहरे पर एक smooth और Soft glow लाता है।

ये भी पढ़ें

Brain Fitness Tips: सिर्फ बादाम नहीं, ये 5 डेली हैबिट्स बनाएंगी आपका दिमाग को AI जैसी स्पीड
लाइफस्टाइल
Mind Power Boost, Brain Boosting Habits,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 11:22 am

Hindi News / Lifestyle News / Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: बादाम, अखरोट या काजू ? जानिए कौन सा ड्राई फ्रूट चेहरे पर लाता है नेचुरल ग्लो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आंवला जितना फायदेमंद, उतना ही ओवरडोज नुकसानदेह

Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,
डाइट फिटनेस

रोज अमरूद खाने से मिलती है ब्राइट, नेचुरल ग्लोइंन स्किन- जानें कैसे?

Amrood for Natural Glow, Guava Benefits for Skin
लाइफस्टाइल

सुपर हीरो होते हैं सिंगल पापा, कुणाल खेमू में भी हैं वो गुण

kunal khemu single papa, single papa qualities, single papa,
लाइफस्टाइल

एक गोल और करोड़ों की कमाई! जानिए कहां-कहां से पैसा कमाते हैं मेसी

Lionel Messi Net Worth, Messi Lifestyle, Lionel Messi Income,
लाइफस्टाइल

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर दर्शन की विवादित है Love Life, बोली ये बात

Darshan Kumar early life and career, Darshan Kumar Education, Darshan Kumar real life story, Darshan Kumar wife, Darshan Kumar GF,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.