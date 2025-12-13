Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: बादाम, अखरोट या काजू ? जानिए कौन सा ड्राई फ्रूट चेहरे पर लाता है नेचुरल ग्लो

Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाना हो तो सबसे पहले बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। रोजमर्रा के खान-पान में मौजूद छोटी-छोटी चीजें ही हमारी स्किन पर सबसे बड़ा असर डालती हैं, और बादाम, अखरोट और काजू इन्हीं में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे तेज ग्लो लाता है? कौन सा आपकी स्किन को अंदर से पोषित करता है, और कौन सा एजिंग के साइन कम कर सकता है? हर ड्राई फ्रूट का अपना अलग न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है, जो त्वचा को अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाता है। आज हम जानते हैं कि इन तीनों में से आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट कौन है और क्यों।