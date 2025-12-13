Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: बादाम, अखरोट या काजू ? जानिए कौन सा ड्राई फ्रूट चेहरे पर लाता है नेचुरल ग्लो

Which dry fruit is best for glowing skin|फोटो सोर्स -Freepik
Almonds Vs Walnuts Vs Cashews: चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाना हो तो सबसे पहले बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। रोजमर्रा के खान-पान में मौजूद छोटी-छोटी चीजें ही हमारी स्किन पर सबसे बड़ा असर डालती हैं, और बादाम, अखरोट और काजू इन्हीं में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे तेज ग्लो लाता है? कौन सा आपकी स्किन को अंदर से पोषित करता है, और कौन सा एजिंग के साइन कम कर सकता है? हर ड्राई फ्रूट का अपना अलग न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है, जो त्वचा को अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाता है। आज हम जानते हैं कि इन तीनों में से आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट कौन है और क्यों।
कॉस्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर दिन में केवल 4–5 बादाम खाए जाएं, तो स्किन की क्वालिटी में धीरे-धीरे सुधार देख सकते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन E त्वचा को डीप न्यूट्रीशन देता है, जिससे ड्राइनेस कम होती है और स्किन ज्यादा स्मूद व ब्राइट दिखाई देती है। कई लोगों में यह हल्के पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है।
अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का बढ़िया स्रोत है, जो स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है। ये फैटी एसिड कोलेजन को सपोर्ट करते हैं, जिससे फाइन लाइन्स कम नजर आती हैं और त्वचा ज्यादा टाइट व यंग दिखाई देती है। अगर आप एजिंग के शुरुआती निशान कम करना चाहते हैं, तो अखरोट आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए।
काजू में कॉपर पाया जाता है, जो त्वचा के टेक्सचर को प्राकृतिक रूप से सुधारने में मदद करता है। यह स्किन को सॉफ्ट बनाता है और उसका नेचुरल टोन भी बेहतर करता है। थोड़ी मात्रा में काजू रोजाना खाने से आपकी स्किन में नर्मी और ग्लो दोनों देखने को मिलते हैं।
सबसे तेज और दिखने वाला ग्लो लाने में बादाम सबसे आगे है, क्योंकि इसमें मौजूद Vitamin E त्वचा को जल्दी ब्राइट करता है और कुछ ही हफ्तों में निखार दिखने लगता है। अगर आप ऐसा ग्लो चाहती हैं जो भीतर से हेल्दी और लंबे समय तक टिका रहे, तो अखरोट बेस्ट है, क्योंकि इसके ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को रिपेयर करके डीप नैचुरल ग्लो देते हैं। वहीं मुलायम, प्लंप और मॉइस्चराइज्ड स्किन के लिए काजू सबसे अच्छा माना जाता है, जो चेहरे पर एक smooth और Soft glow लाता है।
