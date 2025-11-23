Rajasthan News: काजू-बादाम मिले जानलेवा, मावा भी निकला मिलावटी; जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर

सवाईमाधोपुर। दीपावली पर सवाईमाधोपुर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से चलाए गए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की जांच रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। विभाग की टीम ने जिलेभर से 58 नमूने लेकर जयपुर स्थित केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे थे। इनमें से अब तक 45 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें 25 नमूने अमानक स्तर के पाए गए हैं। इनमें से 21 नमूने सब स्टैंडर्ड और 4 नमूने अनसेफ घोषित किए गए हैं।