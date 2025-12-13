13 दिसंबर 2025,

शनिवार

सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: गंगापुर सिटी में फायरिंग, युवक के सीने से आर-पार हुई गोली, इलाके में दहशत

गंगापुर सिटी के थली गांव में अज्ञात बदमाशों ने युवक कमलेश गुर्जर पर फायरिंग कर दी। गोली उसके सीने से आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया।

Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Arvind Rao

Dec 13, 2025

Rajasthan Crime Firing in Gangapur City

पुलिस कार्रवाई में जुटी (फोटो- पत्रिका)

Sawai Madhopur Crime: गंगापुर सिटी क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के बीच एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर से सटे थली गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के सीने में लगकर आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, थली गांव निवासी कमलेश गुर्जर पर अचानक हमला किया गया। बदमाशों ने बेहद करीब से गोली चलाई, जो सीधे सीने में जा लगी। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। खून से लथपथ युवक को देखकर लोगों में आक्रोश के साथ भय का माहौल बन गया।

युवक की स्थिति नाजुक

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल कमलेश को गंगापुर सिटी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे जयपुर के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसका गहन उपचार जारी है।

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

सदर थाना के एएसआई बच्चू सिंह ने बताया, थली गांव में फायरिंग की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल युवक को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी या अन्य कारणों को लेकर पड़ताल की जा रही है।

Published on:

13 Dec 2025 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Crime: गंगापुर सिटी में फायरिंग, युवक के सीने से आर-पार हुई गोली, इलाके में दहशत

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

