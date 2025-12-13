Rajasthan Crime: गंगापुर सिटी में फायरिंग, युवक के सीने से आर-पार हुई गोली, इलाके में दहशत

Sawai Madhopur Crime: गंगापुर सिटी क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के बीच एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर से सटे थली गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के सीने में लगकर आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।