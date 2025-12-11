Sawai Madhopur News : मानसरोवर बांध की मोरी खोली, किसानों के चेहरे खिले, 3100 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

फोटो पत्रिका
छाण (सवाईमाधोपुर)। सत्ताइसा परिक्षेत्र की जीवनरेखा कहे जाने वाले मानसरोवर बांध की मोरी बुधवार सुबह 11 बजे खोली गई। मोरी खुलने की सूचना मिलते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को विशेष पूजा-अर्चना के बाद मानसरोवर बांध की मोरी से नहर में पानी छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की लंबाई 13.14 किलोमीटर है, जबकि माइनरों की लंबाई 15.36 किलोमीटर है। अच्छे मानसून के कारण बांध लबालब भरा हुआ है, जिससे नहर लगातार दो से तीन माह तक चलने की संभावना है।
मानसरोवर बांध की मोरी खुलने से कमांड एरिया के गांव जैतपुर, छाण, गण्डायता, बाढ़पुर, बैरना, सुमनपुरा, क्यारदा, गंगानगर, सुखवास, अल्लापुर, बहरावण्डा खुर्द सहित फरिया गांव के किसानों की भूमि सिंचित होगी।
नहर की मोरी खोलने के दौरान जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता धीरज मीणा, मानसरोवर जल उपभोक्ता जल वितरण समिति अध्यक्ष रामकुवार सैनी, अनवर खान, मुकेश प्रजापत, रघुवीर गुर्जर, मुनाफ खान सहित कई कार्मिक मौजूद रहे।
