Sawai Madhopur News : मानसरोवर बांध की मोरी खोली, किसानों के चेहरे खिले, 3100 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को विशेष पूजा-अर्चना के बाद मानसरोवर बांध की मोरी से नहर में पानी छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की लंबाई 13.14 किलोमीटर है, जबकि माइनरों की लंबाई 15.36 किलोमीटर है। अच्छे मानसून के कारण बांध लबालब भरा हुआ है, जिससे नहर लगातार दो से तीन माह तक चलने की संभावना है।