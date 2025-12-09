राजस्थान में अनोखी घटना, बारात की बस में घमासान, सीट पर बैठने के लिए बाराती ने कर दिया बाराती का मर्डर, दूल्हा बोला…

groom demo pic
Crime News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक शादी समारोह खुशी के माहौल की जगह खून.खराबे में बदल गया। बीते 30 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के नीमली रोड पर हुए इस सनसनीखेज मामले मेंए बारातियों के बीच बस में सीट को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि एक बाराती की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई।
टोंक जिले के देवली से आई बारात में शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब बाराती खाना खाकर वापस बस में बैठने लगे, तभी दो पक्षों में सीट पर बैठने को लेकर बहस शुरू हो गई। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। पुलिस ने अब आरोपियों को अरेस्ट किया है।
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार यह झगड़ा अचानक हिंसक हो गया और चाकूबाजी की घटना हुई। इस हमले में देवली निवासी मनोज रैगर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हमले में एक अन्य बाराती रवि रैगर भी घायल हुआ है।
थानाधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक बैरवा को टोंक बस स्टैंड से और दूसरे आरोपी मनोज मीणा को देवली से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उनसे घटना के पीछे की पूरी साजिश और अन्य संभावित लोगों की भूमिका के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि विवाद बेहद मामूली था। बस खचाखच भरी हुई थी। एक ही सीट बची थी। उस पर दीपक बैरवा के साथी बैठे थे। दीपक वहां खाली सीट पर बैठने जा रहा था, लेकिन तभी मनोज वहां सीट पर बैठने आ गया। विवाद में मनोज की हत्या कर दी गई। आरोपियों को तलाशा जा रहा था, अब अरेस्ट किया गया है। दूल्हे और परिवार के सदस्यों ने कहा कि बारातियों और मेहमानों की सुविधा के लिए बस की थी, क्या पता था बस में इतना बड़ा कांड़ हो जाएगा।
