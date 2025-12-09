राजस्थान में अनोखी घटना, बारात की बस में घमासान, सीट पर बैठने के लिए बाराती ने कर दिया बाराती का मर्डर, दूल्हा बोला…

पुलिस ने बताया कि विवाद बेहद मामूली था। बस खचाखच भरी हुई थी। एक ही सीट बची थी। उस पर दीपक बैरवा के साथी बैठे थे। दीपक वहां खाली सीट पर बैठने जा रहा था, लेकिन तभी मनोज वहां सीट पर बैठने आ गया। विवाद में मनोज की हत्या कर दी गई। आरोपियों को तलाशा जा रहा था, अब अरेस्ट किया गया है। दूल्हे और परिवार के सदस्यों ने कहा कि बारातियों और मेहमानों की सुविधा के लिए बस की थी, क्या पता था बस में इतना बड़ा कांड़ हो जाएगा।