17 साल की शादी 15 मिनट में खत्म, 5 साल से अवैध संबंध थे, उसी के साथ मिलकर पति को दी खौफनाक मौत, मिली ये सजा

लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मामला 2 सितंबर 2022 का है। जउखेड़ा निवासी कारूलाल मीणा ने पुलिस को अपने पिता भैरूलाल मीणा की हत्या की सूचना दी थी। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और घटना स्थल पर भारी मात्रा में खून पाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक भैरूलाल मीणा ने दो शादियाँ की थीं और उनकी दूसरी पत्नी केसर बाई से उनका अक्सर विवाद होता रहता था। मृतक के पुत्र कारूलाल ने अपनी शिकायत में पहले ही यह आशंका जताई थी कि केसर बाई उनके पिता की जान ले सकती है। पिता ने ही बेटे को बताया था कि उसकी मां कभी भी हत्या कर सकती है, वह आए दिन धमकी देती है। इस धमकी के तीन दिन बाद ही हत्या हो गई।