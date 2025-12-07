Rajasthan: कब बदलेगी सोच, श्रमिक ने बेटे की चाह में पैदा कीं 11 बेटियां, 12वीं संतान हुआ बेटा, मुश्किल से बची मां-बेटे की जान

उनकी बड़ी बेटियाँ मोरो देवी, दुर्गा और रूपा की शादी हो चुकी है, जबकि ममता पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। अन्य बेटियाँ रेखा दसवीं, दिव्या व आँसू आठवीं, माया तीसरी और धापू पहली कक्षा में अध्ययनरत हैं।11 बेटियों के बाद बेटे के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल है। चिकित्सा टीम की त्वरित कार्रवाई और कुशलता ने इस जटिल प्रसव को सुरक्षित बनाया, जो चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि है। कानाराम मेघवाल पेशे से श्रमिक हैं।