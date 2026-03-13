राजस्थान में जल्द बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल, मंत्री जोगाराम पटेल ने दिए संकेत

Rajasthan Panchayat Election News: जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव 15 अप्रैल के आसपास हो सकते हैं।