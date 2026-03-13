13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए अच्छी खबर, सरसों-चने की खरीद का ऑनलाइन पंजीयन 20 से, जानिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

Sarso-Chana MSP: राजफेड की ओर से सरसों और चने की एमएसपी पर खरीद के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। एक अप्रेल से किसानों से सरसों 6200 रुपए और चना 5875 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 13, 2026

sarsa ka bhav, sarsa ka bhav in Mandi, sarsa ka MSP, Chana, Chana ka bhav, Chana ka bhav in Mandi, Chana ka MSP, farmers news

सरसों। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजफेड की ओर से रबी की सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। वहीं, एक अप्रेल से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। सरसों का एमएसपी 6200 रुपए और चने का 5875 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक का कहना है कि केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही एमएसपी पर चने और सरसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार हेमेन्द्र सिंह आशिया ने बताया कि भारत सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपए और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। खरीद की निर्धारित सीमा जिलेवार ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है। जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत आने वाले जिलों में एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद कार्य कराया जाएगा।

क्यूआर कोड या ई-मित्र से होगा पंजीकरण

सरसों और चना बेचने के इच्छुक किसान स्वयं क्यूआर कोड स्कैन करके अथवा ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर ही समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।

60 दिन में खरीद पूरी करने के निर्देश

सरकार की गाइडलाइन के तहत एनसीसीएफ ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। सहकारिता राज्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाएं।

एफक्यू गुणवत्ता मानकों से ही खरीद होगी

फसलों की खरीद एफक्यू गुणवत्ता मापदण्डों के तहत ही की जाएगी। किसान अपनी उपज फसल क्षेत्र के क्रय केन्द्रों या ग्राम सेवा सहकारी समिति केन्द्रों पर बेच सकेंगे। राजफेड में किसानों की सहायता के लिए कॉल सेंटर 18001806001 भी स्थापित किया गया है।

ये भी पढ़ें

Jaipur RTO Accident Update: जयपुर में आरटीओ वाहन से टकराने वाले गौतम मीणा की मौत, हादसे के पांच दिन बाद थमी सांसें
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 06:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए अच्छी खबर, सरसों-चने की खरीद का ऑनलाइन पंजीयन 20 से, जानिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में जल्द बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल, मंत्री जोगाराम पटेल ने दिए संकेत

jogaram patel
जोधपुर

LPG Shortage: घरेलू गैस की कालाबाजारी, 1 सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए, एलपीजी संकट पर आया प्रशासन नया आदेश

LPG crisis, LPG crisis in Jodhpur, LPG crisis in Rajasthan, LPG shortage, LPG shortage in Jodhpur, LPG shortage in Rajasthan, domestic gas cylinder, LPG latest news, LPG update news, domestic gas today news
जोधपुर

Good News : खुशखबर, मारवाड़वासियों को जल्द हरिद्वार के लिए मिल सकती है एक और ट्रेन

Good News Marwar Residents may get another train to Haridwar Mandore Express
जोधपुर

Rajasthan: हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया को लेकर गांव पहुंचा राजस्थानी दुल्हा, आसमान से बरसाए फूल, लोगों को भीड़ हुई जमा

unique wedding, unique wedding in Jodhpur, unique wedding in Rajasthan, bride in helicopter, bride in helicopter in Jodhpur, bride in helicopter in Rajasthan
जोधपुर

खुशखबरी : घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आई बड़ी खबर, आम जनता को मिली राहत

LPG Booking, LPG Booking Latest News, LPG Booking Update News, LPG Cylinder, LPG Shortage, LPG crisis, LPG crisis in Rajasthan, LPG crisis latest news, LPG crisis update news, LPG Gas Booking India, LPG Cylinder Booking Online, UPI LPG Booking India, LPG Booking via PhonePe Paytm Google Pay, Domestic LPG Booking Rules India, LPG 25 Days Booking Rule, LPG OTP Delivery System India, Gas Cylinder Booking Update India, LPG Consumer Update India, LPG Cylinder Online Payment India.
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.