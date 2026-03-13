Rajasthan MSP Update: किसानों के लिए अच्छी खबर, सरसों-चने की खरीद का ऑनलाइन पंजीयन 20 से, जानिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक का कहना है कि केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही एमएसपी पर चने और सरसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार हेमेन्द्र सिंह आशिया ने बताया कि भारत सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपए और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। खरीद की निर्धारित सीमा जिलेवार ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है। जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत आने वाले जिलों में एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद कार्य कराया जाएगा।