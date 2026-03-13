RTE Admission 2026: थर्ड जेंडर बच्चों को लेकर पहली बार सामने आया चयन का आंकड़ा

राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र बच्चों को समय पर स्कूलों में दाखिला मिले और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा का लाभ मिल सके।