Rajasthan LPG Crisis: कहीं कंधे पर सिलेंडर तो कहीं चूल्हे पर सेकी रोटी, राजस्थान में LPG संकट पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

अलवर में मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकताओं ने नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश की। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर आए कार्यकर्ताओं ने गैस संकट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा द्वारा बढ़ती गैस की कीमतों से आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।