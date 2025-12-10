Rajasthan: राजस्थान में जिंदा जल गईं दो सगी बहनें, शव देखकर माता-पिता का कलेजा फटा, परिवार में कोहराम

Sawai Madhopur Fire: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा गांव में मंगलवार देर रात छप्परपोश घर में लगी भीषण आग से दो सगी नाबालिग बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब रमेश नायक का घर शॉर्ट सर्किट से आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर राख हो गया। अंदर सो रही प्रिया (14) और पूजा (8) को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल सका।