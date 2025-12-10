10 दिसंबर 2025,

बुधवार

सवाई माधोपुर

Rajasthan: राजस्थान में जिंदा जल गईं दो सगी बहनें, शव देखकर माता-पिता का कलेजा फटा, परिवार में कोहराम

सवाई माधोपुर के पीपलवाड़ा गांव में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसे ने दो नाबालिग बहनों की जान ले ली। दरअसल कुछ ही मिनटों में भड़की आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था।

Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 10, 2025

Fire breaks out in Sawai Madhopur house

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Sawai Madhopur Fire: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा गांव में मंगलवार देर रात छप्परपोश घर में लगी भीषण आग से दो सगी नाबालिग बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब रमेश नायक का घर शॉर्ट सर्किट से आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर राख हो गया। अंदर सो रही प्रिया (14) और पूजा (8) को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल सका।

घर पर नहीं थे माता-पिता

हादसे के समय दोनों बच्चियों के माता-पिता धार्मिक कार्यक्रम में गंगापुर सिटी गए हुए थे। दादा-दादी घर के बाहर सो रहे थे और आग लगते ही चीख-पुकार सुनकर जागे, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। पास में रहने वाले बच्चियों के चाचा भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थीं कि किसी का भीतर घुसना संभव नहीं हुआ। दोनों बहनों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मोटरसाइकिल भी जली

डॉक्टरों के अनुसार बच्चियां करीब 90 प्रतिशत तक जल चुकी थीं। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में घर में बंधी करीब 15 बकरियां भी जलकर मर गईं, जिससे परिवार की आजीविका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आग से घर का अधिकांश सामान और एक मोटरसाइकिल भी जल गई।

मलारना डूंगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर दोनों बच्चियों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना गया है। हादसे की सूचना पर माता-पिता गांव लौटे। दोनों बच्चियों के शव देखकर माता-पिता का कलेजा फट गया। वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच चुका है।

Updated on:

10 Dec 2025 02:55 pm

Published on:

10 Dec 2025 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: राजस्थान में जिंदा जल गईं दो सगी बहनें, शव देखकर माता-पिता का कलेजा फटा, परिवार में कोहराम

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

