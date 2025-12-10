Rajasthan: राजस्थान में जिंदा जल गईं दो सगी बहनें, शव देखकर माता-पिता का कलेजा फटा, परिवार में कोहराम

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Sawai Madhopur Fire: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा गांव में मंगलवार देर रात छप्परपोश घर में लगी भीषण आग से दो सगी नाबालिग बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब रमेश नायक का घर शॉर्ट सर्किट से आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर राख हो गया। अंदर सो रही प्रिया (14) और पूजा (8) को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल सका।
हादसे के समय दोनों बच्चियों के माता-पिता धार्मिक कार्यक्रम में गंगापुर सिटी गए हुए थे। दादा-दादी घर के बाहर सो रहे थे और आग लगते ही चीख-पुकार सुनकर जागे, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। पास में रहने वाले बच्चियों के चाचा भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थीं कि किसी का भीतर घुसना संभव नहीं हुआ। दोनों बहनों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों के अनुसार बच्चियां करीब 90 प्रतिशत तक जल चुकी थीं। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शरीर के कई हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में घर में बंधी करीब 15 बकरियां भी जलकर मर गईं, जिससे परिवार की आजीविका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आग से घर का अधिकांश सामान और एक मोटरसाइकिल भी जल गई।
मलारना डूंगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर दोनों बच्चियों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना गया है। हादसे की सूचना पर माता-पिता गांव लौटे। दोनों बच्चियों के शव देखकर माता-पिता का कलेजा फट गया। वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच चुका है।
