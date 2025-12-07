सूदखोरों से परेशान युवक ने जयपुर में की आत्महत्या, मोबाइल में मिला दो महीने पुराना सुसाइड नोट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप नगर सेक्टर-35 निवासी दाऊद मंसूरी अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ किराए से रहकर पर्दे लगाने का काम करता था। शनिवार सुबह वह काम पर निकला और शाम को माधोराजपुरा बस स्टैंड के पास बाइक खड़ी कर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर वह वहीं गिर पड़ा। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में जयपुरिया अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।