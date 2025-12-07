7 दिसंबर 2025,

सवाई माधोपुर

सूदखोरों से परेशान युवक ने जयपुर में की आत्महत्या, मोबाइल में मिला दो महीने पुराना सुसाइड नोट

सवाईमाधोपुर के एक युवक ने सूदखोरों से परेशान होकर जयपुर में आत्महत्या कर ली। वह पर्दे बनाने का काम करता था और लंबे समय से कर्ज व सूदखोरों के दबाव से परेशान था।

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Dec 07, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भाड़ौती/खिरनी (सवाईमाधोपुर)। कस्बा क्षेत्र के खिरनी निवासी दाऊद मंसूरी (30) ने सूदखोरों से परेशान होकर जयपुर में आत्महत्या कर ली। वह पर्दे बनाने का काम करता था और लंबे समय से कर्ज व सूदखोरों के दबाव से परेशान था। उसके मोबाइल में दो महीने पहले लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने रविवार को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप नगर सेक्टर-35 निवासी दाऊद मंसूरी अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ किराए से रहकर पर्दे लगाने का काम करता था। शनिवार सुबह वह काम पर निकला और शाम को माधोराजपुरा बस स्टैंड के पास बाइक खड़ी कर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर वह वहीं गिर पड़ा। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में जयपुरिया अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मोबाइल में मिला सुसाइड नोट

पुलिस को मृतक के मोबाइल में दो महीने पहले लिखा सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। नोट में सरपंच उर्फ खलीक और चंदू के नाम भी दर्ज हैं। मामा अब्दुल शम्मद ने बताया कि दाऊद ने ब्याज पर करीब 10 लाख रुपए लिए थे।

रकम चुकाने के बाद भी ब्याज पर ब्याज लगाकर रकम दोगुनी कर दी गई, जिससे लगातार टॉर्चर होने के कारण वह छह महीने पहले घर छोड़कर चला गया था और गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद लौटा था। उसने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट की फोटो परिचितों को भी भेजी थी।

