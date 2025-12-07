Sawai Madhopur: विधायक ने किया 1.70 करोड़ की सड़क का शिलान्यास, बोले- ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

सड़क का शिलान्यास करते विधायक जितेन्द्र गोठवाल। फोटो: पत्रिका
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर खंडार विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने शनिवार को खंडार उपखण्ड क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने सुखवास गांव में अपनी जीत की मन्नत स्वरूप कनक दंडवत यात्रा करने वाले भाजपा बूथ अध्यक्ष एवं भाजपा मण्डल छाण मीडिया प्रभारी रघुवीर गुर्जर के निज निवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया।
वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रभान सिंह ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक भवन के कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने के लिए विकास अधिकारी खण्डार को निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण महिलाओं की ओर से बताई गई कीचड़ की समस्या पर प्रशासक प्रतिनिधि बृजेश बैरवा को एक सप्ताह के भीतर नाली निर्माण करवाने के लिए कहा।
इसके बाद विधायक गोठवाल ने टोंक–चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग-552 से पाली घाट तक सड़क निर्माण कार्य (लंबाई 3 किमी, अनुमानित लागत 1.70 करोड़) का शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा में कहा कि भाजपा शासनकाल में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। खण्डार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाना ही उनकी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर खण्डार प्रधान नरेंद्र सिंह चौधरी, भाजपा मण्डल अध्यक्ष पुष्पेन्द्र मित्तल, पूर्व मण्डल अध्यक्ष कैलाश चन्द गुप्ता, प्रणवीर सिंह शेखावत, राजेंद्र जाट सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
