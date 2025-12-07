Sawai Madhopur: विधायक ने किया 1.70 करोड़ की सड़क का शिलान्यास, बोले- ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

इसके बाद विधायक गोठवाल ने टोंक–चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग-552 से पाली घाट तक सड़क निर्माण कार्य (लंबाई 3 किमी, अनुमानित लागत 1.70 करोड़) का शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा में कहा कि भाजपा शासनकाल में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। खण्डार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाना ही उनकी प्राथमिकता है।