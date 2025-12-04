4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Highway: राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा फोरलेन, 516 करोड़ होंगे खर्च; जल्द शुरू होगा काम

Rajasthan Four-Lane Highway: राजस्थान में एक और हाईवे फोरलेन बनने को तैयार है। इसके लिए 516 करोड़ की डीपीआर सरकार को भेज दी है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

image

सुशील कुमार

Dec 04, 2025

Rajasthan-Four-Lane-Highway

Photo: AI generated

Alwar Road News: अलवर। अलवर से बहरोड़ मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 516 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गई है, जिसे राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) ने सरकार को भेज दी। अब सरकार की मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि नए साल में अलवर जिले की जनता को यह सौगात मिलेगी। काम पूरा होने के बाद बहरोड़ पहुंचने में महज 45 मिनट लगेंगे।

अलवर-बहरोड़ मार्ग पर वाहनों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक यह हाईवे दो लेन था। डिवाइडर न होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही थीं। अलवर से बहरोड़ की दूरी करीब 60 किमी है, लेकिन मार्ग जर्जर होने की वजह से इस दूरी को तय करने में दो घंटे लग रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अलवर-बहरोड़ मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पास किया। इसके निर्माण की जिम्मेदारी आरएसआरडीसी को दी गई। उनकी ओर से सर्वे कराकर डीपीआर तैयार करवाई गई है, जो अब सरकार को भेज दी गई है।

70 किमी का मार्ग, दो साल में काम होगा पूरा

बहरोड़ की दूरी करीब 60 किमी है, लेकिन घुमाव खत्म करने के लिए करीब 70 किमी के मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मंजूरी के बाद करीब दो साल में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। सड़क मार्ग के बीच में डिवाइडर होगा और उसमें पौधरोपण किया जाएगा।

ये घुमाव होंगे खत्म

डीपीआर के मुताबिक सोड़ावास के पास ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जिससे वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। इसके अलावा जिदौली, आलमपुर व डहरा का घुमाव खत्म हो जाएगा। इस रोड के लिए 16 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता और होगी। इसके लिए अलग से 75 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा।

अलवर से बहरोड़ की राह होगी आसान

अलवर-बहरोड़ फोरलेन मार्ग की डीपीआर तैयार करके सरकार को भेज दी है। सरकार से मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। करीब 516 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। इस मार्ग के बनने से अलवर से बहरोड़ की राह आसान हो जाएगी। वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी।
-सतीश कुमार, पीडी, आरएसआरडीसी

ये भी पढ़ें

Jaipur Traffic: जयपुर में 129KM तक होगा मेट्रो का विस्तार, 245 किमी के नए बस रूट के साथ बड़ा रोडमैप तैयार
जयपुर
Jaipur-Metro-bus-route

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 01:55 pm

Published on:

04 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Highway: राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा फोरलेन, 516 करोड़ होंगे खर्च; जल्द शुरू होगा काम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांव में पुराने कुएं की तोड़फोड़ पर हंगामा, ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, टीकाराम जूली ने उठाई कार्रवाई की मांग

अलवर

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सामान्य चिकित्सालय और बस स्टैंड का किया निरीक्षण

अलवर

खाटूश्यामजी में डीएसपी की नियुक्ति पर बालकनाथ हुए नाराज, सीएम को लिखा पत्र… लगाए गंभीर आरोप

अलवर

अलावड़ा सीएचसी में रात को नहीं मिलती इमरजेंसी सुविधा, बेहोश महिला को बिना इलाज भेजना पड़ा रामगढ़

अलवर

हल्दीना बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवक गंभीर रूप से घायल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.