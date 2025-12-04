Rajasthan Highway: राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा फोरलेन, 516 करोड़ होंगे खर्च; जल्द शुरू होगा काम

अलवर-बहरोड़ मार्ग पर वाहनों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक यह हाईवे दो लेन था। डिवाइडर न होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही थीं। अलवर से बहरोड़ की दूरी करीब 60 किमी है, लेकिन मार्ग जर्जर होने की वजह से इस दूरी को तय करने में दो घंटे लग रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अलवर-बहरोड़ मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पास किया। इसके निर्माण की जिम्मेदारी आरएसआरडीसी को दी गई। उनकी ओर से सर्वे कराकर डीपीआर तैयार करवाई गई है, जो अब सरकार को भेज दी गई है।