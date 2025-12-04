Rajasthan Highway: राजस्थान में एक और हाईवे बनेगा फोरलेन, 516 करोड़ होंगे खर्च; जल्द शुरू होगा काम

Photo: AI generated
Alwar Road News: अलवर। अलवर से बहरोड़ मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 516 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गई है, जिसे राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) ने सरकार को भेज दी। अब सरकार की मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि नए साल में अलवर जिले की जनता को यह सौगात मिलेगी। काम पूरा होने के बाद बहरोड़ पहुंचने में महज 45 मिनट लगेंगे।
अलवर-बहरोड़ मार्ग पर वाहनों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक यह हाईवे दो लेन था। डिवाइडर न होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही थीं। अलवर से बहरोड़ की दूरी करीब 60 किमी है, लेकिन मार्ग जर्जर होने की वजह से इस दूरी को तय करने में दो घंटे लग रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अलवर-बहरोड़ मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पास किया। इसके निर्माण की जिम्मेदारी आरएसआरडीसी को दी गई। उनकी ओर से सर्वे कराकर डीपीआर तैयार करवाई गई है, जो अब सरकार को भेज दी गई है।
बहरोड़ की दूरी करीब 60 किमी है, लेकिन घुमाव खत्म करने के लिए करीब 70 किमी के मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मंजूरी के बाद करीब दो साल में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। सड़क मार्ग के बीच में डिवाइडर होगा और उसमें पौधरोपण किया जाएगा।
डीपीआर के मुताबिक सोड़ावास के पास ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जिससे वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। इसके अलावा जिदौली, आलमपुर व डहरा का घुमाव खत्म हो जाएगा। इस रोड के लिए 16 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता और होगी। इसके लिए अलग से 75 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
अलवर-बहरोड़ फोरलेन मार्ग की डीपीआर तैयार करके सरकार को भेज दी है। सरकार से मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। करीब 516 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। इस मार्ग के बनने से अलवर से बहरोड़ की राह आसान हो जाएगी। वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी।
-सतीश कुमार, पीडी, आरएसआरडीसी
