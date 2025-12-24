केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ बंद, आंदोलन हुआ तेज

इससे पूर्व राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन के नेतृत्व में कस्बे के व्यापारियों एवं नागरिकों ने पंडित भवानी सहाय चौक से नारेबाजी करते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान लोगों ने स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण का विरोध किया। मुकेश जैमन ने बताया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में भूमि के अभाव का हवाला देकर इसे रैणी उपखंड के दलालपुरा में आवंटित करवा दिया गया, जो राजगढ़ वासियों के साथ विश्वासघात है।