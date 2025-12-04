4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Traffic Master Plan: जयपुर में मेट्रो का और होगा विस्तार, 245KM के नए बस रूट के साथ बड़ा रोडमैप तैयार

Jaipur Traffic 2055 Master Plan: जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक चुनौतियों से निपटने के लिए साल 2055 तक का रोडमैप तैयार किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 04, 2025

Jaipur-Metro-bus-route

जयपुर मेट्रो और सड़क पर ट्रैफिक। फोटो: पत्रिका

Jaipur Traffic: जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक चुनौतियों से निपटने के लिए साल 2055 तक का रोडमैप तैयार किया गया है। यह प्लान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अगले तीन दशकों तक दिशा देने वाला साबित हो सकता है। राजधानी में वाहनों की संख्या 35 लाख से अधिक हो चुकी है।

ऐसे में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता जताई गई है। बुधवार को जेडीए में 'कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' (सीएमपी) का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जो 2055 तक की यातायात आवश्यकताओं का देखते तैयार किया गया है।

ड्राफ्ट प्लान में जयपुर मेट्रो के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें फेज-2 (प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़) के साथ-साथ फेज-3 और फेज-4 का प्रस्ताव शामिल है। वर्ष 2055 तक कुल 129.55 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

245 किमी का नया बस रूट

कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 245 किलोमीटर का नया बस रूट नेटवर्क प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक परिवहन बसों की संख्या बढ़ाकर 4050 करने और मेट्रो व मुख्य मार्गों के लिए 214 किलोमीटर का फीडर रूट नेटवर्क तैयार करने का सुझाव दिया गया है। परकोटे और प्रमुख बाजारों में 'नो पार्किंग जोन' और 'ऑन-स्ट्रीट पेड पार्किंग' की व्यवस्था के साथ रेलवे स्टेशन पर मल्टी-लेवल कार पार्किंग का सुझाव दिया गया। यातायात प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए मौजूदा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को अपग्रेड कर 'यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' का गठित करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी प्लान में है।

सीएम की बैठक में होगा पेश

यह प्लान राइट्स लिमिटेड ने तैयार किया है, जेडीए अधिकारियों के सामने ड्राफ्ट का प्रस्तुतीकरण दिया गया। सुझावों और स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक को शामिल करने के बाद फाइनल रिपोर्ट दिसंबर तक तैयार की जाएगी। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा के सामने बैठक में प्रस्तुतिकरण होगा।

प्लान में यह भी

-प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों पर जाम से मुक्ति के लिए 25 स्थानों पर ग्रेड सेपरेटर (फ्लाईओवर व अंडरपास) प्रस्तावित किए गए। ओटीएस सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड, टोडी मोड़ और विजय द्वार शामिल हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर 10 नए आरओबी व आरयूबी बनाने का प्रस्ताव है।
-योजना में नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फुटपाथ नेटवर्क, साइकिल ट्रैक और मेट्रो स्टेशनों पर 'पब्लिक ई-बाइक शेयरिंग' सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 17 जिलों को मिलेगा पानी, केंद्र सरकार ने कहा- ERCP राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं; DPR तैयार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Traffic Master Plan: जयपुर में मेट्रो का और होगा विस्तार, 245KM के नए बस रूट के साथ बड़ा रोडमैप तैयार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – मनमानी की उड़ानें

Gulab Kothari
ओपिनियन

प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे राजकीय अतिथि, जानिए इनके नाम

Pravasi Rajasthani Divas 33 special guests will be state guests know their names
जयपुर

Jaipur: कैटरिंग की आड़ में ‘गुरु’ चला रहा था नकली नोट; फर्जी पट्टे-मुहर और राजस्थान पुलिस की वर्दी देखकर पुलिस हैरान

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 58981 उम्मीदवारों हुए चयनित, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Patwari-Bharti-Result
जयपुर

District Judge Transfer : भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे, राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले

Bhanwarlal Bugalia Jaipur district area New DJ 14 other District Judge cadre officers transferred in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.