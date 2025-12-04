Jaipur Traffic Master Plan: जयपुर में मेट्रो का और होगा विस्तार, 245KM के नए बस रूट के साथ बड़ा रोडमैप तैयार

कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 245 किलोमीटर का नया बस रूट नेटवर्क प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक परिवहन बसों की संख्या बढ़ाकर 4050 करने और मेट्रो व मुख्य मार्गों के लिए 214 किलोमीटर का फीडर रूट नेटवर्क तैयार करने का सुझाव दिया गया है। परकोटे और प्रमुख बाजारों में 'नो पार्किंग जोन' और 'ऑन-स्ट्रीट पेड पार्किंग' की व्यवस्था के साथ रेलवे स्टेशन पर मल्टी-लेवल कार पार्किंग का सुझाव दिया गया। यातायात प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए मौजूदा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को अपग्रेड कर 'यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' का गठित करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी प्लान में है।